Norveški naučnici su nedavno napravili jedno interesantno istraživanje u kojem su dokazali da je veličina ljudskog mozga povezana s rizikom od pojave tumora, prenosi Health24.

Istraživači kažu da je riječ o prostoj računici. Naime, veliki mozak u sebi sadrži i više moždanih ćelija koje vremenom mogu dovesti do polarizacija u moždanom tkivu, a na kraju i mutacija koje uzrokuju tumor.



"Maligni tumor na mozgu je rijetka vrsta tumora, ali ljudi koji ga dobiju imaju vrlo male šanse za preživljavanje", rekao je istraživač Even Hovig Fyllingen.



Prema istraživanju, način života može imati vrlo važnu ulogu kada je riječ o mogućnosti pojave određenih malignih tumora. Naprimjer, ljudi koji puše imaju veći rizik od dobijanja raka pluća nego nepušači. Ali kada je riječ o raku mozga, životni stil ne igra bitnu ulogu.



Studije su također pokazale da veličina nekih organa može biti važna kada govorimo o mogućnosti pojave nekog tumora. Primjerice, žene s velikim grudima imaju veći rizik od dobijanja raka dojke u odnosu na one s malim.



"Željeli smo provjeriti da li je to slučaj i kod tumora mozga, a našim istraživanjem smo ovu hipotezu i dokazali", rekao je jedan od naučnika koji je radio na izradi studije.



Istražitelji su pregledali sve osobe koje su imale operaciju tumora na mozgu u periodu od 2007. do 2015. godine i upoređivali su njihove nalaze s nalazima zdravih ljudi.



Istraživači su koristili MRI skeniranje kako bi izmjerili veličinu mozga i napravili 3D modele tako da su mogli bez poteškoća izmjeriti i intrakranijalnu zapreminu mozga. Zanimljivo je istaći kako su rezultati pokazali da je više muškaraca nego žena razvilo tumore na mozgu.



"Muškarci imaju veći mozak nego žene, jer su muška tijela uglavnom veća. To ne znači da su muškarci pametniji, već je prirodno da muškarci imaju više moždanih ćelija kako bi mogli kontrolirati veliko tijelo", stoji u istraživanju.





