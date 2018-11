Tim istraživača američke Klinike Cleveland proveo je opsežnu studiju u kojoj su došli do zaključka da osobe koje su više fizički aktivne u prosjeku žive duže.

Ilustracija / 24sata.info

Rezultati istraživanja, objavljenog u magazinu "JAMA", u oktobru ove godine, a u kojem je detaljno analizirana fizička spremnost 120.000 osoba u periodu od 1994. do 2017. godine, pokazali su da nivo fizičke aktivnosti značajno može usporiti proces starenja i doprinijeti dugovječnosti ljudi.



Iako je u posmatranom periodu umrlo preko 13.000 koje su učestvovale u istraživanju, istraživači su zaključili da su osobe, koje su bile fizički aktivnije, imale dosta manju vjerovatnoću da dožive preranu smrt.



Studija je, kako su kazali i sami istraživači koji su radili na ovom dugogodišnjem projektu, pokazala da su kardiovaskularne vježbe povezane s dužim životnim vijekom.



Prema ovoj analizi, elitni sportisti imaju čak 80 posto manji rizik smrtnosti u poređenju s osobama s najnižim nivoima aerobne spremnosti.



Ipak, došli su i do zaključka da elitni sportisti nisu imali drastično veće prednosti nad osobama koje su imale prosječan nivo fizičke spremnosti.



Prema tome, savjetuju da je najvažnije da su ljudi redovno fizički aktivni i da vježbaju, bez obzira na tempo fizičkog napora.



Dr. Wael Jaber, kardiolog s Klinike Cleveland i vođa tima, koji je radio na studiji, kazao je da podaci do kojih su došli nedvosmisleno pokazuju mnoge prednosti odlične fizičke spremnosti.



"To je skoro kao davanje lijekova ljudima, tačnije davanje sve većih i većih doza lijekova. Slaba fizička spremnost trebala bi se smatrati jakim faktorom rizika kao što su hipertenzija, dijabetes i pušenje - ako ne i jačim od svih njih", rekao je Jaber.





(AA)