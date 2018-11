Žuti čaj, iako poseban, usko je povezan s zelenim čajem jer se radi o istoj biljci – Camelia Sinensis. On se bere ranije pa se smatra da sadrži više antioksidanta koji se gube tokom rasta.

Žuti čaj poput zelenog sadrži kofein pa nemojte pretjerivati u količinama i nemojte ga piti prije spavanja.



Dobar za zdravlje i velika pomoć pri mršavljenju



Žuti čaj, iako dobar za zdravlje, najpoznatiji je kao dobar način za mršavljenje. Tajna ovog napitka je u enzimu kojim obiluje polifenola epigalokatehin galata (EGCG). On stimuliše oksidaciju masti tj. podstiče sagorijevanje viška masnog tkiva i povećava potrošnju energije. Neki tvrde da kombinacija žutog čaja s umjerenom ishranom može pomoći pri skidanju i do pet kilograma u mjesec dana.



U normalnim količinama on će djelovati na zdravlje srca i kardiovaskularnog sistema, normalizuje pritisak i povećava potrošenu energiju. Svakodnevna konzumacija šolje čaja dnevno idealna je za zdravlje.



Umiriće bolove, smiriti živce i pojačati koncentraciju. Takođe, čuva zdravlje usne šupljine jer sprečava krvarenje desni, a time i ispadanje zuba.



Kako se priprema žuti čaj?



Metoda je otprilike ista kao i kod pripreme bijelog čaja što znači da se priprema s nešto “hladnijom” vodom. Zagrijte vodu do 165 stepeni te je ostavite nekoliko minuta da se ohladi. Stavite u šolju kašičicu čaja i prelijete vodom. Ostavite poklopljeno tri minute te poslužite, prenosi portal Ljepota i zdravlje.





(24sata.info)