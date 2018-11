Ministar industrije i tehnologije Republike Turske Mustafa Varank posjetio je laboratorij Istraživačkog centra Marmara (MAM) u kojem Vijeće za naučna i tehnička istraživanja Turske (TUBITAK) radi na razvoju lijeka za terapije liječenja karcinoma glave i vrata.

Foto: AA

U saopćenju Ministarstva se navodi kako je ministar Varank informiran o svim fazama projekta koji se u Turskoj provodi pod nazivom Razvoj i proizvodnja biosličnih lijekova za terapije liječenja karcinoma (BIOSIM).



Varank je kazao da je današnjom posjetom želio pokazati apsolutnu podršku projektu, a bila je to prilika za prvo snimanje unutar laboratorije u kojoj se radi na razvoju biosličnog lijeka za karcinom.



“BIOSiM je projekt razvoja biosličnog lijeka protiv raka glave i vrata. Prijatelji koji ovdje rade su nas informirali o procesu. Ovo je izuzetno važna tehnologija. Postoji još 180 različitih biosličnih lijekova koje ćemo moći proizvoditi. Razvojem ove tehnologije i infrastrukture želimo da te lijekove proizvodimo u Turskoj i da novac ostaje u našoj zemlji. BIOSOM lijek za rak proizveden je u laboratoriji u saradnji javnog i industrijskog sektora i uz podršku Ministarstva zdravstva. Firmi će biti predat u maju naredne godine. Potrebno je da lijek prođe još neke faze pretkliničkih i kliničkih procesa kako bi konačno našao svoje mjesto u apotekama i počeo služiti za liječenje oboljelih“, kazao je Varank.



Direktor TUBITAK-ovog Instituta za inženjering i biotehnologije Saban Tekin kazao je kako je riječ o veoma važnom uspjehu turskih naučnika koji od gena proizvode ćelije.



“Razvijamo ćelije koje razvijaju antitijela. Ćelija koju smo razvili će biti predata firmi koja će provesti kliničke radnje i zatražiti licenciranje lijeka za njegovo puštanje u komercijalne tokove“, pojasnio je Tekin.



Ističući kako će razvijeni bioslični lijek biti proizvođen u dozama od 100 miligrama, Tekin je kazao kako vrijednost kilograma tog lijeka prelazi milion američkih dolara.



“To su proizvodi tako velike vrijednosti. Turska sada uči tu tehnologiju“, kazao je Tekin.



U delegaciji koja je posjetila laboratoriju bili su i zamjenik turskog ministra industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir, šef MAM centra Ibrahim Kilicarslan i guverner provincije Kocaeli Huseyin Aksoy.



U saopćenju Ministarstva dalje se navodi kako se za liječenje karcinoma uglavnom koriste hemoterapije, ali kako je u proteklih nekoliko godina sve zastupljenija upotreba biotehnoloških lijekova. Riječ je o lijekovima koji se dobivaju visokotehnološkim metodama molekularne biologije i genetike i to upotrebom živih ćelija. Najčešće korišteni biotehnološki lijekovi su Rekombinantna antitijela. Ta antitijela ciljano djeluju samo na ćelije karcinoma u tijelu pacijenta i to na način da se vezuju za njih i onemogućavaju njihov dalji razvoj.



Farmaceutska industrija ima veliki istraživački i razvojni potencijal. Turska je zato pokrenula projekt “Nacionalne tehnologije“ kojim se investira u razvoj domaćih proizvoda u svim sektorima, uključujući i proizvodnju lijekova. Turska trenutno uvozi sve biotehnološke lijekove, ali ovakvim projektima želi imati i domaći proizvod koji slovi za produkt napredne tehnologije.



Farmaceutsko tržište svijeta vrijedno je 1,2 triliona dolara, od čega je 260 milijardi dolara udio biotehnoloških lijekova. Lijekovi na čijoj proizvodnji Turska trenutno radi bit će znatno jeftiniji od uvoznih, a izvjesno je da će biti i izvoženi u druge zemlje.





(AA)