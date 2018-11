Kada kažete dobre, zdrave masti, većina ljudi će ipak pomisliti samo na obične masti i vezati ih isključivo za povećanje kilaže, celulit ili jednostavne dodatne kalorije u ishrani. Međutim, zdrave masti su nešto sasvim drugo.

Foto: Ilustracija

To su nutritivne supstance i gradivne materije izuzetno neophodne i važne organizmu kako bi u svakom trenutku mogao na pravi način da obavlja svoje najvažnije i svakodnevne funkcije i kako bi naše tijelo moglo da raste, razvija se i obnavlja, čuvajući svoju snagu, vitalnost i mladolikost. Malo je poznato da neke zdrave masti organizam stvara sam, a za neke je neophodno ili čak esencijalno (od velike važnosti) da ih obezbijedimo putem ishrane jer ne postoji nijedan drugi način za to. Zanimljivo je da su sva ulja, tj. masti, u prirodnim namirnicama u stvari kombinacija različitih vrsta masnih kiselina - mononezasićenih, polinezasićenih i zasićenih masnih kiselina, gdje jedna uvijek dominira nad drugim.



Masne kiseline



Omega 9 masne kiseline predstavljaju nezasićene masti koje naše tijelo samo proizvodi pa ih nije toliko neophodno unositi ishranom, već prioritet imaju Omega 3 i Omega 6 masne kiseline i to u srazmjeri koja obavezno iznosi jedan naprema četiri ili manje. U suprotnom, sa mnogo većim unosom Omega 6 masnih kiselina naspram Omega 3, naše tijelo počinje da stvara upalne reakcije, zbog čega je balansiran unos masnih kiselina od velikog značaja za naše zdravlje.



Svaki od ovih tipova zdravih masti na sobnoj temperaturi zadržava svoje tečno stanje, dok se na temperaturi frižidera ili u hladnijim prostorijama blago zgušnjava i prelaze u čvrsto stanje. Tako ćete znati da li je, na primjer, maslinovo ulje koje ste kupili u prodavnici pravo (organsko) ili ipak nije toliko zdravo i kvalitetno kao što bi to trebalo.



U količinama koje su umjerene i prilagođene našim individualnim potrebama, zdrave masti predstavljaju izuzetno, stabilno gorivo za tijelo, energiju i mozak, umiruju napetost nervnog sistema, jačaju otpornost na stres i čuvaju ligamente.



Namirnice s najviše Omega 9 masnih kiselina:



maslinovo ulje, ulje od repice i avokada

avokado

lješnjak i badem

suncokretove sjemenke



Namirnice s najviše Omega 6 masnih kiselina:



suncokretovo, susamovo i laneno ulje

laneno sjeme i mak

orasi



Namirnice s najviše Omega 3 masnih kiselina:



riba (skuša, sardine, losos, tuna, haringa, inćuni), dagnje, riblje ulje

lan i laneno ulje

čia sjemenke

orasi, pekan, borove sjemenke i žumanca







(NN)