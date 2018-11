Zamislite namirnicu koja daje sve neophodno za zdravlje, podmlađivanje i detoksikaciju organizma i uz pomoć koje možete spriječiti alergiju, prehladu, artritis, rak i bolesti oka...

Namirnicu koja daje neophodnu energiju i vitalnost, a uz to pomaže i pri mršavljenju.



Da, takva hrana zaista postoji i njeno ime je BROKULA.



Brokula potiče iz mediteranskog dijela Evrope, a danas je zbog svog jedinstvenog ukusa i nevjerovatne hranjive vrijednosti najpopularnije zeleno povrće na Zapadu. Spada u porodicu kupusnjača, koje zbog sve većeg broja naučnih dokaza za zdravlje neprestano pune naslovnice, na kojima ih nazivaju superhranom. Pravilna priprema brokule ključ je postizanja najboljeg ukusa i prehrambene vrijednosti.



Studije pokazuju da povrće iz porodice kupusnjača, poput brokule, spada u ono koje sadrži najveću koncentraciju sumpornih tvari poput sulforafana i izotiocijanata, koje povećavajući sposobnost jetre za stvaranje enzima koji će neutralizovati potencijalno toksične tvari blagotvorno djeluju na zdravlje. Uz antioksidativne vitamine A i C, brokula je bogat izvor folne kiseline, hranjive tvari važne za zdravlje srca. Idealna je namirnica koju treba uvrstiti u najzdraviji način prehrane ne samo zbog prehrambenog bogatstva, nego i stoga što je niskokalorična: jedna šoljica kuhane brokule ima svega 44 kalorije.



1. Štiti od raka



U brokuli su pronađena čak tri aktivna sastojka koja štite od raka: 3,3'-dindolilmetan (DIM), glukorafanin i indol-3-karbinol. Ovi sastojci blokiraju razvoj ćelija raka i sprečavaju rak crijeva, želuca, dojke, maternice i prostate.



2. Reguliše krvni pritisak



Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma i magnezijuma, brokula pomaže u održavanju krvnog pritiska unutar normalnih granica.



3. Jača imunitet



Ona sadrži visoke količine vitamina C i beta-karotena, a time jača naš imunitet i štiti od gripa i prehlade.



4. Dobra je za trudnice



Brokula sadrži velike količine folne kiseline, koja je bitna za prenatalni razvoj bebe. Osim toga, folna kiselina je bitna za obnavljanje ćelija i igra važnu ulogu u prevenciji raka.



5. Štiti od artritisa



Brokula sadrži sulforafan, koji štiti hrskavicu, i flavonoid kaempferol, koji ima antiupalna svojstva. Zahvaljujući tome, brokula pomaže u sprečavanju reumatskih bolesti.



6. Reguliše probavu



Bogata je vlaknima, koja pomažu probavi, sprečavaju zatvor i regulišu nivo šećera u krvi.



7. Dobra je za oči



Brokula sadrži velike količine luteina, vitamina C, beta-karotena i zeaksantina, koje sprečavaju bolesti oka.



8. Smanjuje holesterol



Lutein, dijetalna vlakna, B-vitamini i folna kiselina, koje sadrži brokula, su bitni za održavanje normalnog nivoa holesterola u krvi.



Zbog toga je to odlična namirnica za prevenciju ateroskleroze.



9. Štiti od bolesti srca



Vitamin B6, folna kiselina i karoteniod lutein, koje sadrži brokula, poboljšavaju zdravlje arterija i sprečavaju bolesti srca i moždani udar.



10. Pomaže kod mršavljenja



Brokula je idealna namirnica za mršavljenje. Sadrži vrlo malo kalorija, ali puna je nutrijenata. Zbog velikog udjela vlakana i vode, ona brzo izaziva osjećaj sitosti. Ona je bogata i proteinima, koji su bitni za izgradnju mišića i sagorijevanje masnih naslaga. Jedna čaša brokule sadrži tri puta više proteina nego čaša riže, ali pet puta manje kalorija.



11. Sprečava alergije



Brokula sadrži velike količine folne kiseline i flavonoida kaempferola, koji imaju protivalergijsko djelovanje. Istraživanja su pokazala da folna kiselina reguliše imunološki odgovor organizma. (Kako znamo, alergije su imunološki odgovor organizma na odbranu od bezopasnih tvari iz naše okoline.) Zbog toga je poznata kao hrana koja sprečava astmu i alergije.



12. Dobra je za kosti



Brokula je dobar izvor kalcijuma i vitamina K, koji su bitni za zdravlje kostiju i prevenciju osteoporoze.



13. Čisti organizam



Brokula sadrži glukorafanin, glukonasturtian i glukobrasicin. Ova tri sastojka, koji su prirodno prisutni u brokuli, pomažu u eliminaciji toksina iz našeg organizma.



KAKO NAJBOLJE PRIPREMITI BROKULU?



Najviše vitamina sadrži sirova brokula i ona kuvana na pari. I dinstanjem brokula zadržava veći dio nutrijenata. Međutim, nije preporučljivo kuvati je u vodi, jer time ona gubi većinu svojih vrijednih sastojaka. Čim je duže kuvate, tim će manje vitamina ostati u njoj. Da biste uživali u brojnim dobrobitima brokule, jedite jednu čašu ovog povrća dnevno ili 2-3 čaše tri puta sedmično.



