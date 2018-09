Ubrzano lupanje srce, suha koža i bol u ustima možda su znakovi da vam nedostaje gvožđa u organizmu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, osam od 10 osoba ima nedostatak gvožđa u krvi, koje je od vitalne važnosti za transport kiseonika kroz tijelo i održavanje imunog sistema zdravim.

Ovih devet simptoma pokazuju da obavezno provjerite nivo gvožđa u krvi:



Uvijek ste iscrpljeni



To je najčešći znak nedostatka gvožđa. Premalo gvožđa oduzima energiju iz tkiva, zbog čega budete umorni, jer tijelo pokušava da izvuče energiju iz bilo čega.



Kratak dah



S obzirom na to da tijelo ne može efektno da transportuje kiseonik u mišiće i tkivo, ovo se može manifestovati gubitkom daha tokom vježbanja ili penjanja uz stepenice.



Blijeda koža



Povezana je sa niskim nivoom gvožđa i anemijom, kao i bledoća jezika, noktiju, očnih kapaka i drugih područja.



Nemirne noge



Sindrom nemirnih nogu je ogromna želja da pomjerate noge i to se pogoršava noću kada ujedno osjetite neugodne žmarce u stopalima, butinama i mišićima.



Glavobolja i vrtoglavica



Nedostatak hemoglobina u krvi koji uzrokuje nedostatak gvožđa čini da kiseonik ne može da dođe do mozga uzrokujući skupljanje krvnih sudova i stvaranje pritiska. Ukoliko vas boli glava tokom menstruacije, to je još jedan od dokaza. Takođe, nedostatak gvožđa uzrokuje anksioznost, panične napade, promjene raspoloženja, depresiju i nedostatak koncentracije.



Krhki nokti



Što je nedostatak gvožđa veći, to nokti gore izgledaju i imate osjećaj kao da će se odvojiti od kože.



Preskakanje ili ubrzan rad srca



Ukoliko osjetite ovakve promjene, obavezno idite kod ljekara.



Oticanje i bol u ustima



Bolan, otečen i čudno gladak jezik može biti znak nedostatka gvožđa. Pukotine na uglovima usana takođe mogu biti znak.



Suha koža i kosa



U težim oblicima dolazi do potpunog gubitka kose.



Da biste poboljšali stanje i bili zdravi potrebno je da unosite 18 miligrama gvožđa dnevno ukoliko ste žensko, a za muškarce osam miligrama dnevno.

