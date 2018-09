Ne ulaze svi ljudski organi u proces starenje istovremeno. Neki organi počinju da stare veoma rano, dok su drugi usporeniji, ustanovili su francuski istraživači.

Da li znate da se naše biološko starenje, prepoznatljivo najprije po koži, ne podudara sa starenjem drugih organa.



Pluća počinju da stare već sa navršenih 20 godina, što se ispoljava usporenim smanjivanjem kapaciteta. Do 40. kod pojedinih osoba već su vidljivi znaci gubitka daha, a javljaju se zbog djelimičnog ukrućivanja mišića i rebara.



Mozak, takođe, počinje da stari sa 20 godina, pa tako, od početnih sto milijardi neurona, do 40. gubimo i do 10.000 neurona dnevno, što utiče na pamćenje, koordinaciju i sveukupno funkcionisanje mozga. Najveći problem predstavlja propadanje međućelijskog prostora, jer se onemogućava normalan protok informacija na međućelijskom nivou u mozgu.



Koža počinje da stari poslije 25. godine, a mišići gube na tonusu i snazi od 30.



Grudi žena počinju da stare sa navršenih 35 godina. Tada počinju da se smanjuju i gube na punoći, a areole oko bradavica se šire. Od tog trenutka povećava se i rizik od raka dojke, koji, istina, nije u direktnoj vezi sa fizičkim promjenama.



Kosti gube kvalitet poslije 35, a zubi od 40. godine.



Oči počinju da stare sa navršenih 40, baš kao i srce.



Bubrezi i prostata počinju da stare od 50.



Sluh počinje da propada od sredine pedesetih baš kao i crijeva. Do tog trenutka, ukoliko su zdrava, crijeva obezbjeđuju dobru ravnotežu između štetnih i korisnih bakterija. Od 55. nivo korisnih bakterija značajno opada, što se prepoznaje po slabom varenju i većem riziku od crijevnih bolesti.



Čulo ukusa i mirisa počinje da se gubi od 60. godine.



Glas počinje da stari od 65, a prepoznaje se po tome što postaje tiši i hrapaviji. Kod muškaraca postaje tanji i viši, a kod žena niži.



Mokraćna bešika počinje da stari nakon 65. godine. Tada počinje nekontrolisano da se opušta i steže, čak i kada nije puna, jer njen kapacitet postaje duplo manji nego kod mlađih. Žene su na ovu promjenu osjetljivije, jer nakon menopauze mokraćni kanal postaje tanji i slabiji, pa je teže zadržati mokrenje.



Jetra je najdugovječnija i počinje da stari tek sa navršenih 70 godina.

