Ukoliko navečer ležite u krevetu satima i bezuspješno pokušavate zaspati, isprobajte tehniku američkih vojnika uz koju ćete zaspati za samo dvije minute.

Tajna metoda američkih vojnika prvi put je opisana 1981. godine u knjizi "Opusti se i pobjedi: Pobjednički nastup" ("Relax and Win: Championship Performance").



Ova metoda uključuje svjesno opuštanje mišića i upotrebu tehnike disanja. Prije svega potrebno je da opustite mišiće lica, uključujući jezik, čeljust i mišiće oko očiju. Nakon toga spustite ramena što je niže moguće i opustite obje ruke. Zatim udahnite, opustite prsa i na kraju opustite noge (počnite od bedara i opuštajte mišić po mišić niz nogu). Kada opustite tijelo počnite radite na umu i očistite ga od razmišljanja tako što ćete zamisliti da ležite u kanuu u mirnom jezeru ili da ste ušuškani u baršunastoj visećoj mreži u potpuno zatamnjenoj sobi. Ukoliko to ne uspije pokušajte sebi govoriti "Ne misli, ne misli, ne misli".



Independent piše da ova metoda za spavanje može pomoći svakome da nakon šest sedmica vježbanja zaspi za manje od dvije minute. Stručnjak za spavanje i doktor Neil Stanley rekao je za Independent da je smirivanje uma najvažniji faktor.



"Ne možete otići na spavanje dok se ne opustite i ne usporite svoje misli. Ne postoji čaroban način za to, a činjenica je da to može biti bilo šta što vam odgovara - topla kupka, čaj od kamilice, aromaterapija ili dobra muzika. Jedino je bitno da to umanjuje vaše brige nakon napornog dana", rekao je Stanley.

(Klix)