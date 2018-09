Ubrzano lupanje srce, suha koža i bol u ustima znakovi su koji mogu ukazati na to da vam nedostaje željeza u organizmu.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, osam od 10 osoba ima nedostatak željeza u krvi koji je od vitalne važnosti za transport kisika kroz tijelo i održavanje imunog sistema zdravim. Također, smanjuje rizik od oboljenja srca i pluća.



Eksperti kažu da je ovo najčešće stanje jer ljekari često propuste zajedničke simptome. Anna Magee navela je njih devet prema kojima možete prepoznati da vam nedostaje željezo, prenosi Klix.



1. Uvijek ste iscrpljeni

Ovo je najčešći znak nedostatka željeza jer je ono odgovorno za transport kisika kroz cijelo tijelo. Premalo željeza oduzima energiju iz tkiva, zbog čega budete umorni jer tijelo pokušava izvući energiju iz bilo čega.



2. Kratak dah

S obzirom na to da tijelo ne može efektno transportovati kisik u mišiće i tkivo, ovo se može manifestovati gubitkom daha tokom vježbanja ili penjanja uz stepenice.



3. Blijeda koža

Povezana je s niskim nivoom željeza i anemijom. Bljedoća jezika, noktiju, očnih kapaka i drugih područja ukazuju na nizak nivo željeza.



4. Nemirne noge

Sindrom nemirnih nogu je ogromna želja da mičete noge i to se pogoršava noću kada ujedno osjetite neugodne žmarce u stopalima, bedrima i mišićima.



5. Glavobolja i vrtoglavica

Nedostatak hemoglobina u krvi koji uzrokuje nedostatak željeza čini da oksigen ne može doći do mozga uzrokujući skupljanje krvnih sudova i stvaranje pritiska. Ukoliko vas boli glava tokom menstruacije, to je još jedan od dokaza. Također, nedostatak željeza uzrokuje anksioznost, panične napade, promjene raspoloženja, depresiju i nedostatak koncentracije.



6. Krhki nokti

Što je nedostatak željeza veći, to nokti gore izgledaju i imate osjećaj kao da će se odvojiti od kože.



7. Preskakanje ili ubrzan rad srca

Ukoliko osjetite ovakve promjene obavezno otiđite ljekaru.



8. Oticanje i bol u ustima

Bolan, otečen i čudno gladak jezik može biti znak nedostatka željeza. Pukotine na uglovima usta također mogu biti znak.



9. Suha koža i kosa

U težim oblicima dolazi do potpunog gubitka kose.



Da biste poboljšali stanje i bili zdravi potrebno je da unosite 18 miligrama željeza dnevno ukoliko ste žensko, a za muškarce osam miligrama dnevno.



(24sata.info)