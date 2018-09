Mnogo je stvari koje su dobre u probioticima: poboljšavaju nam probavu, imamo čišću kožu, više energije i jačaju naš imuni sistem.

Ilustracija / 24sata.info

To je odlično, ali ponekad imamo osjećaj da moramo popiti jogurta u količini ravnoj našoj težini ili punu šaku probiotskih suplemenata.



To ne mora biti tako. Dovoljno je da se pravilno hranimo, a pogledajte i koje su to namirnice najbolji probiotici:



Kiseli kupus



Osnažuje imunitet, poboljšava probavu i smanjuje stres. Niskokalorično, a super hranjivo povrće je jedinstven spoj vitamina A, B, C, E i K, minerala (mangana, selena, kalcija, kalija, magnezija), omega-3 masnih kiselina i ljekovitih sumpornih tvari (najpoznatiji je sulforafan) koje štite od raka.



Kiseli krastavci



Još jedna fermentirana namirnica koja sadrži probiotike i nekima je čak ukusnija od kiselog kupusa. Možete ih jesti svakodnevno, samo pazite na visok nivo natrija koji posjeduju.



Jabučni ocat



Jabučni ocat je provjereno odličan probiotik. Samo treba paziti na količinu koja se unosi. Ne treba pretjerivati, naravno, već ga je najbolje kombinirati s drugim namirnicama kao što je zelena salata.



Kefir



Ako ste veliki ljubitelj jogurta a želite neku promjenu, birajte kefir. Odličan je i za dodavanje više proteina u vaš jutarnji smoothie.



Kefir po sastavu sadrži bjelančevine, aminokiseline, lipide i topljive polisaharide. Osim toga, sadrži simbiozu između velikog broja dobrih, mliječno-kiselih bakterija i kvasca.





(NN)