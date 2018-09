Konzumiranje alkohola povezano je s blizu 2,8 miliona smrti svake godine, tvrde istraživači koji ističu da ne postoji sigurna količina alkohola.

Ilustracija / 24sata.info

Hemikalije koje se nalaze u pivu i vinu povezane su sa skoro jednom od deset smrti kod ljudi u dobi od 15 do 49 godina širom svijeta. Autor analize Max Griswold s univerziteta u Washingtonu ističe da kombinovani zdravstveni rizici povezani s alkoholom nadilaze sve moguće prednosti. Iako je studija pokazala da alkohol pruža zaštitu od bolesti koronarnih arterija kod žena, snažna veza između konzumacije alkohola i rizika od raka, povreda i zaraznih bolesti to baca u sjenu.



"Zaključci studije su jasni i nedvosmisleni. Alkohol je veliki globalni problem", kazala je Robyn Burton s King's Collega u Londonu.



Nova studija je posljednji udarac na kompanije koje proizvode alkoholna pića nakon dugogodišnje rasprave o sigurnosti njihovih proizvoda. Studija objavljena u aprilu pokazala je da je među osobama koje konzumiraju alkohol smanjen rizik od srčanog udara,ali da upotreba alkohola povećava rizik od prijevremene smrti od nekih drugih bolesti.



Glavni uzroci smrti povezanih s alkoholom u dobnoj skupini od 15 do 49 godina su tuberkuloza, povrede na cesti i samopovređivanje, pokazalo je istraživanje. Za one starije od 50 godina vodeći uzrok smrti povezan s alkoholom bio je rak, prenosi Klix.ba.





