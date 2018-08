Tinejdžeri koji puše i piju alkohol nanose vidljivu štetu svojim arterijama već do 17. godine života, rezultati su najnovije studije.

Foto: 24sata.info

Prema provedenim testovima, promjene na arterijama počinju da se dešavaju već do 17. godine. Ove fizičke promjene povezane su sa kasnijim problemima sa krvnim sudovima i srcem, kao što su moždani i srčani udar.



Međutim, studije ukazuju da se arterije vraćaju u normalu kod tinejdžera koji prestanu da piju i puše.



Istraživanje je trajalo između 2004. i 2008. godine na uzorku od 1.266 mladih ljudi u okviru studije koja je pratila zdravstveno stanje 14.400 porodica u području britanskog grada Bristola.



Ispitanici su objasnili svoje navike pušenja i ispijanja alkohola u dobi od 13, 15 i 17 godina, a zatim su provedeni testovi da se vidi da li je kod njih došlo do stvrdnjavanja arterija.



"Utvrdili smo da pušenje i konzumiranje alkohola kod mladih ljudi, čak i u manjim količinama, izaziva promjene na arterijama, kao i arterosklerozu", rekao je jedan od istraživača na projektu DŽon Denfil sa UCL Instituta za kardiovaskularne bolesti u Londonu.



Ako tinejdžeri prestanu da puše i piju tokom adolescencije, njihove arterije se vraćaju u normalu, tako da postoje šanse da se sačuva zdravlje arterija u mladosti, rekao je on, prenosi BBC.

(Klix)