Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) saopćio je da je, na osnovu prikupljenih podataka, evidentan sveukupan porast obolijevanja od malignih neoplazmi u posljednjih sedam godina, što se odnosi i na mlađu populaciju.

- Blagi trend porasta obolijevanja od malignih neoplazmi prisutan je na cijeloj teritoriji FBiH - navodi se.



Po izvještajima federalnog Zavoda za javno zdravstvo (FZJZ) najviše oboljelih je evidentirano u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a Zeničko-dobojski kanton je treći po obimu obolijevanja na području FBiH.



- Naravno i te podatke treba uzeti s rezervom, zbog nepotpunog prijavljivanja oboljelih – precizira se.



Po podacima iz Registra INZ, na području ZDK tokom 2017. godine zabilježeno je ukupno prijavljenih 1.067 oboljelih od malignih neoplazmi (kancera).



Najviše oboljelih je starosne dobi iznad 65 godina (596 prijavljenih slučaja), dobi od 50 do 64 godine je 376 prijavljenih, dobi od 25 do 49 godina 83 prijavljena, dobi od 15 do 24 godina su četiri prijavljena slučaja, od 7 do 14 godina tri prijavljena slučaja, a od 0 do 6 godina je pet prijavljenih slučajeva.



Na osnovu pristiglih prijava u Institutu kažu da se može govoriti o nekoliko vodećih malignih neoplazmi, kod muškaraca i kod žena.



Vodeće maligne neoplazme kod muškarca su neoplazme pluća, bronhija i traheja (27% oboljelih); kolorektalni (rak debelog crijeva) 13 posto, prostate devet posto, jetre šest posto. Vodeće maligne neoplazme kod žena su karcinom dojke (21 posto), genitalnog sistema (13 posto), kolorektalni (rak debelog crijeva) 12 posto, traheja, bronh, jezik sedam posto. Prosječna starosna dob za oba spola obolijevanja od malignih neoplazmi je 65 godina.



Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) kontinuirano vodi evidenciju o broju oboljelih od malignoma, putem registra koji se "puni" prikupljenim podacima iz "Prijava oboljelog od maligne neoplazme".



- Te prijave su, prema važećim propisima, obavezni dostavljati nadležni ljekari svih nivoa zdravstvene zaštite. Tu obavezu ne ispunjavaju svi, pa se podaci iz Registra moraju uzeti sa izvjesnom rezervom - navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).



