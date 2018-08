Rekreacija predstavlja svaku aktivnost izvan profesionalnog rada koju pojedinac izabere za lične potrebe u cilju odmora, relaksacije, razonode i zabave.

Ona pomaže ljudima da se osjećaju ljepše, a i da tako izgledaju. Kosa, koža, držanje tijela i mišići poboljšavaju se redovnim vježbama, a dobija se i više energije.



Rekreacija takođe pomaže da izbjegnemo depresiju, stres i dosadu. Čak ćemo i psihički biti puno zdraviji, pa samim tim i uspješniji u svemu što započnemo. Samim tim, više ćemo uživati u životu i onome što nam on donosi.



Riječ rekreacija dolazi od latinske riječi re creo, re creare, što znači ponovno stvoriti, obnoviti, ponovno kreirati.



U antropološkom smislu odnosi se na čovjeka i značenje se povezuje s regeneracijom, kvalitetnim odmorom... Naravno, misli se na sve ljudske sposobnosti, tjelesne i mentalne.



Sadržaji rekreacije treba da nadoknade one potrebe koje nam u dnevnim obvezama nedostaju, pa se način života reflektuje na slobodno vrijeme i vrstu sadržaja koje odabiremo unutar njega.



Koliko je to značajno, govore brojni naučnici koji ističu važnost načina provođenja slobodnog vremena, koje se reflektuje i na efikasnost i zadovoljstvo na radnom mjestu, ali i na sve bitne dijelove života, porodicu, prijatelje...



Sportska rekreacija koristi sport i tjelesnu aktivnost u svrhu zadovoljavanja potrebe za kretanjem i tjelesnom aktivnošću.





Sprečava depresiju i poremećaj spavanje



Vježbanje je i te kako korisno za podizanje raspoloženja. Ljudi koji se bave nekom rekreacijom su puno manje tjeskobni i depresivni. Vježba pomaže da bolje upravljamo stresom, budemo manje zabrinuti i da bolje spavamo.



Čuva srce



Redovno vježbanje pomaže da ojačamo srce i poboljšamo protok krvi. To rezultira spuštanjem krvnog pritiska i smanjenjem nivoa holesterola u krvi.



Topi kilograme



Bavljenje sportom je jedan od zdravih načina kako izgubiti kilograme i pomaže da se kontroliše tjelesna težina i spriječi pretilost. Prekomjerna tjelesna težina može dovesti do mnogih zdravstvenih problema, kao što su dijabetes i visok krvni pritisak. Rekreacija pomaže kod smanjenja masnoća i sala, a s druge strane povećava mišićnu snagu i fleksibilnost.

