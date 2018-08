Odrasli koji spavaju premalo ili previše izloženiji su većem riziku od srčanog ili moždanog udara, kažu znanstvenici dodajući kako se to možda najbolje vidi po tome što im je "srce starije od njih samih".

Ilustracija / 24sata.info

U opsežnoj američkoj studiji ustanovljeno je da osobe koje noću spavaju sedam sati imaju 3,7 godina mlađe srce od svoje biološke dobi, a oni koji spavaju šest ili osam sati imaju 4,5 godine starije srce nego što bi kalendarski trebalo biti.



Najveći je rizik u onih koji spavaju pet ili manje sati, njihovo je srce od njihove biološke dobi starije pet godina.



"Dulja razdoblja s nedovoljno sna imaju negativne učinke na više tjelesnih sustava, uključujući kardiovaskularni", rekao je glavni autor studije Quanhe Yang, viši znanstvenik Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti.



"Analize su pokazale značajnu poveznicu između trajanja sna i rizika od srčanih oboljenja, poput visokog tlaka, dijabetesa, visokog kolesterola i gojaznosti", kazao je Yang.



Srčana dob definira se kao predviđena starost kardiovaskularnog sustava neke osobe temeljena na faktorima rizika. U znanost je uvedena 2008. godine.



"Razlika između procjenjene starosti srca i bioloških godina neke osobe naziva se 'prekoračenjem srčanih godina' i što je ono veće, veći je rizik od razvoja bolesti srca", kaže Yang.



Primjerice, ako 40-godišnji muškarac, temeljeno na njegovima faktorima rizika, ima procijenjenu starost srca od 44 godine, prekoračenje njegove srčane dobi iznosi četiri godine.



"To znači da mu je srce četiri godine starije nego što bi trebalo biti. Koncept 'srčanih godina' služi nam da pojednostavimo rizik za srčano oboljenje i tako ga lakše iskomuniciramo", objašnjava Yang.



Yang i kolege analizirali su podatke 12.755 osoba u dobi od 30 do 74 godina u razdoblju od 2007. do 2014. i po trajanju sna podijelili ih u pet skupina.



Oko 13 posto spavalo ih je pet sati ili manje, 24 posto spavalo je šest sati, 31 posto sedam sati, 26 posto osam sati, a pet posto devet sati ili više.



Starost srca izračunali su im uzimajući u obzir i sve ostale faktore rizika.



"San koji je prekratak ili predug povezan je s povećanim rizikom. Najmanji je rizik u onih koji spavaju sedam sati", rekao je Yang agenciji Reuters.





(Hina)