Paradajz je porijeklom iz Srednje i Južne Amerike, a bio je kultivisan još za vrijeme vladavine Asteka i Inka. U Evropu je prvi put donesen na područje Španije i Portugala krajem 15. vijeka.

Ilustracija / 24sata.info

Zbog svoje energetske, hranjive i ljekovite vrijednosti postao je omiljena salata, hrana i preliv. Danas čini osnovu mediteranske kuhinje, jer se odlično slaže s brojnim jelima s tjesteninom, rižom, sirevima, jajima, mesom i ribom. U ponudi su brojne vrste, poznate kao volovsko srce, kruškasti paradajz, paradajz bez sjemenki, sitni paradajz u grozdu, žuti i zeleni paradajz, jabučar... Paradajz je sezonsko povrće od maja do oktobra, ali zahvaljujući plastenicima i staklenicima može da se nađe tokom cijele godine.



Njegova crvena boja potiče od likopena, koji je karotenoid s posebnim antioksidansnim svojstvima. Bori se protiv slobodnih radikala štiteći kožu, zbog čega je za vrijeme sunčanja poželjno jesti što više ovog povrća. Ustanovljeno je i da je djelotvoran u prevenciji tumora prostate, zbog čega muškarci naročito treba da ga jedu.



Paradajz je bogat i bjelančevinama, beta- karotenom, biljnim mastima, vitaminima A, B, C, D, K, a od minerala gvožđem, kalijumom, kalcijumom, magnezijumom, natrijumom i fosforom. U zavidnim količinama sadrži i lutein, mineralne soli, kofeinsku, hlorogensku i ferulinsku kiselinu, flavonoide, kao i brojne druge korisne sastojke. U manjim količinama sadrži i rijetke minerale bakar, mangan, bor i kobalt.



Kao niskokalorična namirnica odlično se uklapa u dijetalni jelovnik za one koji žele da smršaju, a preporučuje se i za jačanje odbrambenog sistema organizma. Zapravo, paradajz sadrži dosta ljekovitih materija zahvaljujući kojima i ima antioksidansno i antiseptično dejstvo, dobar je čistač organizma i diuretik. Pokazao je djelotvornost i u liječenju čireva, bubuljica, kao i pojedinih kožnih oboljenja.



LJEKOVITA SVOJSTVA PARADAJZA



Protiv raka



Paradjaz, kako je već pomenuto, je veoma bogat likopenom i to ga čini odličnom preventivom za nekoliko vrsta kancera, kao što su rak dojke, rak pankreasa, rak crijeva i prostate. Kada je riječ o ovim opakim bolestima za prevenciju se preporučuje jedna čaša soka od paradajza na dan. Tako mala količina bogata mnogim mineralima i vitaminima dovoljna je da sačuva organizam od svakakvih neželjenih dejstava, koja dovode do pojava najopakijih bolesti. Količina od 500 ml soka ovog povrća biće dovoljna da snabdije organizam dovoljnom količinom likopena.



Za bolji vid



Paradajz je takođe poznat po činjenici da će znatno poboljšati vid. On u velikoj mjeri sadrži vitamin A, koji pospješuje i poboljšava vid. Isto tako ovaj vitamin će spriječiti mnoga oštećenja vida, kao i degeneraciju. Postoje naučna istraživanja koja potvrđuju činjenicu o poboljšanju vida. Vid se osobama koje su svaki dan pile po čašu paradajza poboljšao za 40 odsto, dok to kod onih što ga nisu konzumirali nije bio slučaj.



Bolji kvalitet krvi



Kada se govori o kvalitetu krvi moraju se spomenuti gvožđe, kalijum, vitamin A i vitamin C. Zanimljivo je da je paradajz bogat svim ovim mineralima i vitaminima te je na taj način veoma blizak prijatelj čovjekovoj krvi i može joj donijeti samo dobra. U velikoj mjeri ona će biti poboljšanog kvaliteta ako se u svakodnevnu ishranu uvrsti ovo vrsno povrće.



Zdravo srce



Opšte je poznato da je crveni paradajz veoma bitan za kardiovaskularne probleme, opet iz razloga što u sebi sadrži veliku količinu likopena, koji je veoma važan za dobar rad srca. Bilo da je paradajz koristi u ishrani svakodnevno ili u vidu soka, sniziće se nivo lošeg holesterola u krvi, to je sigurno, kao i triglicerida. Na taj način postignuće da se ne talože nepotrebne masti u krvnim sudovima. Znači, za zdravo srce i sprečavanje kardiovaskularnih oboljenja jako je važno svakodnevno se družiti s ovim ukusnim povrćem.



Poboljšava probavu



S obzirom na to da je odličan u detoksikaciji organizma, paradajz će u velikoj mjeri uticati i na rad crijeva i organa za varenje. Da bi probavni sistem čovjeka ostao vitalan i zdrav potrebno je unositi svakodnevno paradajz putem hrane. U ovakvim slučajevima putem hrane je čak i efikasnija varijanta od soka. Ovo povrće pomoći će i kod zatvora i kod dijareje, a to će postići prvenstveno zato što je nenadmašivi antioksidant.



ZANIMLJIVOSTI



1. Do 17. vijeka paradajz je nazivan ljubavnom jabukom, pošto se vjerovalo da ima afrodizijačka svojstva.



2. Italijanski naziv za paradajz je pomodoro, što u bukvalnom prevodu znači - zlatna jabuka.



3. Vrhovni sud SAD donio je 1887. godine presudu prema kojoj se paradajz deklariše kao povrće, iako je sudeći prema botanici - voće. Razlog za to bila je taksa koju je država naplaćivala na povrće.



4. Paradajz je zvanično povrće američke države Nju Džerzi, a zvanično voće države Ohajo.



5. "Znanje je znati da je paradajz voće, mudrost je ne staviti ga u voćnu salatu", rekao je britanski novinar i muzičar Majls Kington.



6. Kečap od paradajza je zvanično dozvoljena hrana na Međunarodnoj svemirskoj stanici.



7. U Velikoj Britaniji postoji konferencija o paradajzu, koja se održava već 20 godina.





(NN)