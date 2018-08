Voćka smokva, osim što je ukusna i hranjiva, posjeduje i različita ljekovita svojstva. Sadrži pravu riznicu korisnih sastojaka, koji se ciljano aktiviraju zavisno od vrste tegoba.

- Ukoliko vas muči opstipacija, odnosno zatvor, sameljite 500 g smokava i zamijesite sa pet grama brašna od listova sene. Od tijesta potom pravite štanglice, čuvajte u frižideru umotane u foliju i svakog jutra na prazan želudac pojedite djelić veličine lješnika.



- Za liječenje kurjeg oka i drugih neželjenih kožnih izraslina koristite svježi sok od smokve. Smokvu prvo otvorite i unutrašnji dio uveče stavite na kritično mjesto, uvijte zavojem i ostavite da prenoći. Ujutru smokvu uklonite, a nogu potopite u vruću vodu. Nakon sat vremena stajanja u vodi sa stopala bi lako trebalo da se ukloni kurje oko, a ako se radi o tvrdokornijim primjercima tretman ponovite četiri do pet puta.



- Zbog količine šećera koji sadrži smokva, dijabetičarima se preporučuje oprez prilikom njenog korištenja. Ipak, ukoliko se koriste umjereno, može doći do smanjenja potrebe za količinom insulina kod dijabetičara.



- Redovno uzimanje ovog voća sprečava anemiju i poboljšava pamćenje. Samo četiri suve smokve osiguravaju čak četvrtinu preporučene dnevne doze željeza, koja je potrebna našem organizmu.



- Kompot od smokve djeluje kao laksativ. U narodu su one poznate kao lijek za čir i gastritis. Smanjuju nadutost stomaka, pospješuju rad crijeva i uklanjaju grčeve u stomaku. Uništavaju gliste i druge crijevne parazite. Poboljšavaju crijevno pražnjenje, smanjuju potrebu za laksativima, a da pri tome ne izazivaju zavisnost, crijevne grčeve i proliv.



- Kada se direktno nanese na kožu, pečena smokva može da izliječi upalu poput apscesa i čireva. Zbog visokog sadržaja vode pire od smokve djeluje kao odličan preparat za čišćenje kože i pomaže u prevenciji i liječenju akni.



- Svježa smokva smirujuće djeluje kod upale bronhijalnih puteva. Sadrži puno vode i prirodnih šećera pa je korisna kod oporavka od iscrpljenosti i detoksikacije. Takođe, ako ih grubo sameljete možete od njih pripremiti kafu, koja se preporučuje plućnim bolesnicima. Smokve i njihov mliječni sok imaju jako antiseptičko i dezinfekciono dejstvo, prenose Nezavisne.



- Bogate su kalcijumom, mineralom koji ima mnoge funkcije uključujući i gustinu kostiju. Posebno su dobre za djecu u razvoju, trudnice i žene u postmenopauzi sklone osteoporozi. Možete da ih jedete svježe, ali i sušene, koje sadrže pet puta više kalcijuma.



