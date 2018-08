Svima je poznato da se vježbe sastoje od pokreta, no, za tijelo je korisna vježba i jednostavno stajanje.

Kada sjedite, metabolizam se uspori, ali kada stojite, to nije slučaj. Istraživanja su pokazala da u stojećem položaju tijelo sagorijeva masnoće dok se one nakupljaju dok sjedite. Enzimi u krvnim sudovima mišića zaduženi za sagorijevanje masti se "gase" ukoliko sjedite nekoliko sati.



U istraživanju objavljenom u časopisu European Heart Journal se navodi da stajanje ima nekoliko korisnih efekata među kojima je smanjenje holesterola, kotrolisanje šećera u krvi i nivoa masnoće, kao i povećanje nivoa dobrog holesterola. U istraživanju je učestvovalo 800 ljudi, a ono je pokazalo da su osobe koje su stajale dva sata više dnevno uspjele smanjiti nivo šećera u krvi za 2 posto te nivo masnoće za čak 11 posto.



Ako se pitate zašto u stojećem položaju sagorijevate kalorije, to je zbog toga što su aktivni mišići kao što su mišići nogu, abdomena i stražnjice, a za to je potrebna energija.



Ipak, ako mislite da stajanje može zamijeniti hodanje, varate se. Stajanje je definitivno bolje od sjedenja, ali je hodanje još bolje. Stajanje u trajanju od sat vremena troši 190 kalorija u slučaju odrasle osobe, dok se tokom sjedenja potroši 130 kalorija. Ipak, sjedeći položaj dopinosi zadržavanju masnoće. S druge strane, jednosatno hodanje je dovoljno da tijelo sagori do 320 kalorija.



(Klix.ba)