Mediteranska ishrana smatra se jednom od najzdravijih na svijetu. Istraživači su došli do rezultata da zdrava hrana iz tzv. mediteranskog načina ishrane može pomoći mozgu da bude u dobroj formi bez obzira na godine te usporava njegovo starenje.

Voće i povrće



Osobe iznad 65 godina koje su jele više ribe, povrća, voća, žitarica i maslinovo ulje, imaju veću zapreminu mozga nego one koje nisu jele mediteransku hranu. Prema riječima stručnjaka, mediteranski način ishrane čuva mozak od atrofije (skupljanja).



Ovaj način ishrane naglašava potrošnju povrća, mahunarki (grah, grašak i sočivo), voća, žitarica, ribe i mononezasićenih masti, kao što je maslinovo ulje. Također, ove namjernice čine osnovu plana ishrane i pružaju hiljade mikroelemenata, antioksidanata, vitamina, minerala i vlakana koji djeluju zajedno i štite od hroničnih bolesti.



Plan ishrane uključuje nisku količinu mesa, živine, zasićenih masti i mliječnih proizvoda, kao i blage do umjerene količine alkohola. Istraživanja su pokazala da ljudi koji su redovno jeli mnoge sastojke mediteranske prehrane, u usporedbi s onima koji nisu, imaju veći volumen mozga i više sivih i bijelih ćelija.



Štiti od raka



Također, najnovija istraživanja pokazuju da je mediteranski način ishrane dobar za srce i metabolizam te da štiti od raka, dijabetesa, gojaznosti i drugih bolesti.



Mala razlika



Istraživači su otkrili da je u prosjeku veličina mozga onih koji nisu slijedili mediteranski način ishrane bila manja od onih koji su ga slijedili. Razlika je mala i iznosila je otprilike oko pet godina starenja, navodi se u studiji.



Više ribe



Još se tačno ne zna zašto je mediteranska ishrana zdravija za mozak. Ali, mnoga istraživanja ranije su utvrdila da su veći unos ribe i povrća, a manji unos mesa, korisni za rast ćelija mozga. Ishrana koja sadrži manje mesa, a više ribe dobra je za svakoga.



Manje mesa



Istraživači tvrde da treba jesti najmanje 85 do 140 grama ribe sedmično i ne više od 100 grama mesa dnevno. Takve navike u prehrani štite mozak od skupljanja.



Odgađa demenciju



Od skupljanja mozga pate pacijenti s demencijom. Iako studija pokazuje da ljudi koji su na mediteranskoj prehrani imaju veći mozak, još se ne zna kako ova određena hrana odgađa rizik od demencije, jer je posve sigurno da još mnogo faktora na to utječe.



Parkinsonova bolest



Naučnici s univerziteta u Tokiju otkrili su da mediteranska prehrana može zaštititi od nastanka Parkinsonove bolesti. U nekim slučajevima takav način prehrane olakšava i simptome. Pretpostavlja se da je to stoga što namirnice iz mediteranske prehrane blagotvorno djeluju na živčani sistem, ali i mozak.

