Grožđe je poznato po svojoj višestrukoj primjeni. Većinom se širom svijeta koristi u svrhu pravljenja vina, a na drugom mjestu je suho grožđe koje se konzumira samo ili u poslasticama. Pored slatkog okusa, voće sadrži esencijalne sastojke koji su bitni za zdravlje našeg organizma.

Stručnjaci ističu kako je na prvom mjestu važno to što je grožđe bogato antioksidansima, odnosno sadrži različite fitonutrijente od karotenoida do polifenola koji sprečavaju nastanak raka i održavaju naše srce zdravim. Također, smanjuju pritisak kod osoba koje imaju problem i omogućava normalan protok krvi kroz krvne sudove.



Grožđe rješava probleme s kožom. Prema podacima tima s Univerziteta California, miks grožđa i benzoil peroksida uništava bakterije koje stvaraju akne.



U sebi sadrži visok nivo kalija pa tako u 100 grama imate 191 mg kalija koji pomaže našem tijelu u mnogim stvarima. Upravo kalij pomaže osobama koje imaju problem s visokim pritiskom, holesterolom i sa srcem općenito. Također, nakon konzumacije naš stomak se neće napuhati.



Od malih nogu nam govore da trebamo jesti mrkvu jer je dobra za vid, ali rijetko ko zna da je i grožđe itekako dobro za naše oči. Grožđe smanjuje upale i povećava količinu zaštitnih proteina u retini, dijelu oka koji sadrži ćelije za odgovor na svjetlo.



Grožđe poboljšava i rad mozga povećavanjem protoka krvi do mozga i ubrzava njegov rad. Osim mozga, grožđe štiti i naša koljena. Univerzitet Texas Woman uradio je studiju u kojoj se navodi kako dnevni unos grožđa smanjuje bol u koljenima, pogotovo kod onih koji pate od osteoartritisa.



Grožđe sadrži enzime koji djeluju protuupalno. Olakšava rad arterija, unapređuje zdravlje srca i pomaže u oporavljanju drugih funkcija u ljudskom tijelu.





(24sata.info)