Morska so ima terapeutska svojstva, dobra je za zdravlje, za kožu i kosu. Postoji mnogo načina kako možete da je konzumirate.

Ilustracija / 24sata.info

Morska so nastaje prirodnim procesima isparavanja slane vode, pri čemu svi njeni sastojci ostaju očuvani.



Najveća razlika između morske i kuhinjske soli je u tome što kuhinjska so, sušenjem na više od 650 stepeni Celzijusovih, mijenja svoju hemijsku strukturu, pa ne sadrži potrebne elemente i minerale kao prirodna, piše Zadovoljna.



Morska so sadrži preko 80 hemijskih elemenata, počevši od natrijum-hlorida, preko kalijuma i magnezijuma, do mangana, pa tako ima višestruko dejstvo na ljudski organizam i telo.



Predstavaljamo vam 15 načina na koje možete da upotrijebite morsku so:



1. Morska so ima alkalizaciono dejstvo, koje pomaže u balansiranju nivoa kiseline u tijelu, pa tako eliminiše potencijalne rizike fatalnih bolesti.



2. Može da ojača imuni sistem, pa organizam postaje otporniji na razne autoimune bolesti, grip i alergije.



3. Morska so povoljno djeluje i na kardiovaskularni sistem. Naučnici su dokazali da redovno uzimanje morske soli rastvorene u vodi može znatno da smanji nivo lošeg holesterola u organizmu. Takođe, održava krvni pritisak pod kontrolom i normalizuje rad srca.



4. Metabolički poremećaji, poput dijabetesa, mogu uspješno da se tretiraju i liječe morskom solju, jer ona pomaže smanjenju nivoa šećera u krvi.



5. Više od 20 odsto natrijuma u našem tijjelu akumulira se u kostima, koje se, pak, oštećuju usled nedostatka minerala u krvi i tjelesnim tečnostima. Dodavanjem morske soli u ishranu možete da izbjegnete i usporite osteoporozu, koja se manifestuje smanjenjem gustine kostiju zbog nedostatka kalcijuma.



6. Morska so je korisna i za disajne organe, a minerali, oligoelementi i strukturni dijelovi algi koje sadrži morska voda pomažu kod oporavka sluznice. Morska voda ima blago antiseptičko i antibakterijsko dejstvo, što se pripisuje jonima kalcijuma i magnezijuma koji se u njoj nalaze.



7. Ona je dobar izvor kalijuma, koji olakšava funkcionisanje mišićnih vlakana, pa tako blagotvorno djeluje i na grčeve.



8. Morska so se smatra prirodnim pročišćivačem krvi, djeluje kao antioksidans i uništava slobodne radikale. Magnezijum omogućava efikasno djelovanje antioksidansa. Tako da morska so omogućava detoksikaciju ćelija kože, apsorbujući sve otrovne materije iz njih.



9. Kako so izvlači toksine iz tijela, koža postaje meka i zdravija. Zato kupke sa morskom solju mogu da poboljšaju njen tonus. Takva kupka će podstaći lučenje suvišne vode iz kože i vezivnog tkiva, čime se sprječava nakupljanje suvišne tečnosti, pa koža postaje čvršća, glatkija i zdravija.



10. Morska so je puna vitamina i minerala od vitalne važnosti za pravilnu ishranu ćelija kože. Te hranljive materije mogu da poboljšaju razmjenu materije i energije, održavaju tkivo hidriranim, podstiču cirkulaciju na samoj površini kože, kao i da povećaju snagu ćelijske membrane.



11. Kalcijum u morskoj soli pomaže u čišćenju začepljenih pora na koži.



12. Morska so je idealna kao prirodni piling kože, jer njena tekstura pomaže pri uklanjanju mrtvih ćelija kože.



13. Ona je prirodni lijek za masnu kosu. Morska so može da apsorbuje višak ulja iz pramenova, čineći ih glatkim.



14. Uz pomoć mnogih minerala, prisutnih u morskoj soli, kosa dobija željeni volumen. Ona može da pruži dovoljno hranljivih materija folikulima, koje čini mekšim.



15. Morska so je izvrsna i u borbi protiv peruti. Djeluje direktno na kožu i sprječava njenu suhoću.





(NN)