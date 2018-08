Istraživanja su pokazala da kanabidiol, koji se nalazi u ovoj biljci, spriječava dijeljenje ćelija tumora i ubija kancerogene ćelije.

Arhiv / 24sata.info

Studija u Velikoj Britaniji pokazala je da kanabidiol (CBD), glavni sastojak kanabisa, može da pomogne u tretmanu oboljelih od raka pankreasa, da im ublaži simptome bolesti, ali i da im produži život do tri puta.



Istraživači sa Univerziteta kraljice Meri u Londonu sproveli su ovo istraživanje na miševima. Oni su utvrdili da miševi žive duže nakon što im se kanabidiol da uz hemoterapiju.



Naime, kanabidiol ne sadrži THC, koji marihuani daje psihoaktivno dejstvo.



Autor ove studije profesor Marko Falaska kaže da su ovo nevjerovatni rezultati.



“Pronašli smo da miševi sa rakom pankreasa žive tri puta duže ako je kanabis dodat njihovoj hemoterapiji”, ističe on.



Kako je kanabidiol odobren za medicinsku upotrebu u klinikama u Velikoj Britaniji, oni će nastaviti ovo istraživanje na ljudima, kaže Falaska.



Sa druge strane, stručnjaci upozoravaju da CBD djeluje na protein GPR55, što pokriva samo 30 posto tumora pankreasa.



Doroti Benet sa Univerziteta Sent Džordž kaže da treba biti oprezan sa ovakvim istraživanjima jer miševi mogu da imaju različite odgovore na lijekove od odgovora ljudi.



"Dakle, ovo može da se smatra preliminarnim dokazom za produženje životnog vijeka, a poželjno je još potvrda u različitim modalitetima raka pankreasa."



Doktori napominju da samo 20 posto oboljelih od raka pankreasa preživi godinu dana nakon dijagnoze, a svega sedam posto njih živi do pet godina.



To je tako zato što simptomi ove bolesti nisu odmah jasni, a manifestuju se bolom u stomaku i gubitkom težine, prenosi Dejli mejl.



Ranija istraživanja su utvrdila da kanabis tretira kancer tako što ubija ćelije tumora i spriječava njihovo dijeljenje.



Nakon velikog broja inicijativa da se ulje kanabisa legalizuje u Srbiji u medicinske svrhe, Ministarstvo zdravlja je ostalo pri stavu da njemu nije mjesto među dozvoljenim lijekovima.



Ova odluka bazirana je na tome da nisu mogli da se iskristališu standardi za njegov sastav i proizvodnju.

(24sata.info / B92)