Svi već znamo da nedostatak vježbanja, loša ishrana, pušenje i alkohol mogu da dovedu do srčanih problema. Novo istraživanje je pokazalo da je i buka važan činilac u razvoju takvih teškoća.

Arhiv / 24sata.info

Ljudima koji su izloženi buci povećan je rizik za razvijanje najčešće srčane aritmije, fibrilacije atrija (treperenje pretkomore), zaključili su naučnici Univerziteta u Maincu. Zvuk aviona je među onima koji najviše uznemiravaju.



Studija sprovedena na više od 15.000 ljudi koji su bili izloženi različitim vrstama buke tokom dana i noći pokazala je da je do 23 odsto osoba patilo od aritmije usljed ekstremne buke. Bez buke, ta je brojka bila manja za osam odsto.



Uz puteve, železnice i buku komšiluka, buka aviona je uvršćena u one koje najviše uznemiruje ljude. Buka aviona danju je bila posebno uznemirujuća za 84 odsto, a noću 69 odsto ispitanih u istraživanju.



Prethodne studije pokazale su da jedan do tri odsto ljudi pati od fibrilacije atrija.



''Ovo je zato što se izgledi za pojavu srčane aritmije povećavaju s godinama'', rekao je kardiolog Tomas Munzel.



Na početku studije, prije 10 godina, učesnici istraživanja su imali između 35 i 74 godine i tokom studije su postali ranjiviji, objasnio je Munzel.

(24sata.info / B92)