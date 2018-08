Rastuće temperature uslijed globalnog zagrijavanja značit će dramatičan porast broja smrtnih slučajeva povezanih s toplotnim valovima ukoliko vlade ne pomognu lokalnim zajednicama da se bave i adaptiraju se na klimatske promjene, sudeći po novoj studiji naučnika pod australskim vodstvom.

Ilustracija / 24sata.info

Studija, objavljena u utorak u naučnom žurnalu PLOS Medicine pokazuje da bi globalno zagrijavanje "moglo dramatično povećati stope mortaliteta povezane s toplotnim valovima" dok bi stopa smrtnosti mogla porasti i do 2.000 posto u nekim dijelovima svijeta do 2080.



Studija dolazi u vrijeme dok se veći dio Evrope i dijelovi Azije i Sjeverne Amerike bore s rekordnim temperaturama i posljedicama teških toplotnih valova, kao i šumskih požara.



"Budući toplotni valovi, posebno, bit će učestaliji, intenzivniji i trajat će mnogo duže", navodi u izjavi za javnost Yuming Guo, vodeći istraživač i pridruženi profesor na univerzitetu Monash.



"Ukoliko ne pronađemo način da ublažimo klimatske promjene i da pomognemo ljudima da se adaptiraju na toplotne valove, doći će do velikog povećanja broja smrtnih slučaja povezanih s vrućinama, posebno u siromašnim zemljama smještenim širom ekvatora", kazao je Guo.



Koautor studije Antonio Gasparrini izjavio da će "predviđene posljedice biti značajno ublažene" ukoliko se vlade budu držale sporazuma o emisiji stakleničkih gasova dogovorenoj u okviru pariškog sporazuma o klimi iz 2016.



U najgorem scenariju, studija predviđa da bi se broj smrtnih slučajeva povezanih s toplotnim valovima mogao povećati i do 2.000 posto u Kolumbiji između 2031. i 2080. u poređenju s periodom između 1971. i 2010.



Evropske zemlje i Sjedinjene Države zabilježile bi manja povećanja takvog trenda.



"Buduće promjene u povećanju stope mortaliteta povezanoj s toplotnim valom uveliko će zavisiti o emisiji stakleničkih gasova i adaptiranju ljudi na klimatske promjene", zaključuje se u studiji, prenosi dpa.



(FENA)