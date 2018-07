Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i njeni partneri pozvali su danas zemlje da hitno pojačaju testiranja na hepatitis i službe liječenja u cilju eliminiranja virusnog hepatitisa kao prijetnje javnom zdravstvu do 2030. Apel dolazi uoči Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa 28. jula s motom "Test. Tretman. Hepatitis", saopćeno je u petak iz WHO.

Foto: FENA

- Imamo jasnu viziju eliminiranja bolesti i imamo sredstva da to učinimo. Mi, međutim, moramo ubrzati napredak kako bismo postigli naš cilj eliminiranja hepatitisa do 2030. godine - navodi u video izjavi generalni direktor WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Virusni hepatitis B i C ugrožava 325 miliona ljudi širom svijeta. Ukoliko se ne liječe, te zaraze vode do raka jetre i ciroze, koje su zajednički izazvale više od 1,3 miliona smrti širom svijeta samo u 2015.



Širom svijeta, manje od 20 posto ljudi imalo je pristup službama testiranja i liječenja od hepatitisa B i C do kraja 2016.



Kako bi obilježio Svjetski dan borbe protiv hepatitisa, WHO je organizirao nekoliko dešavanja s vladom Mongolije, zemlje teško opterećene bremenom hepatitisa, ali koja je također i prvak u globalnoj borbi protiv zaraze.



Više od 10 posto od tri miliona mongolskih stanovnika živi s hroničnim hepatitisom. Zemlja je pokrenula svoj nacionalni zdravstveni program 'Zdrava jetra' u 2017. s ambicioznim ciljevima za 2020. godinu.



- U prvoj godini nacionalnog programa, koji ima za cilj dobnu grupu između 40 i 65 godina, više od 350.000 ljudi obuhvaćeno je testiranjima na hepatitis - izjavila je Davaajantsan Sarangerel, ministrica zdravstva Mongolije.



- Više od 70 posto ljudi kojima je dijagnosticiran hepatitis pružen je tretman koji spašava živote - kazala je.



Mongolija namjerava omogućiti preglede hepatitisa B i C za 1,8 milion ljudi starijih od 15 godina.



Mongolski napredak u borbi protiv hepatitisa rukovođen je političkim obavezivanjem i ambicioznim planiranjem na polju javnog zdravstva. Ta zemlja prva je među srednje razvijenim ekonomijama Azije i Pacifika koje su se obavezale na eliminaciju hepatitisa, osiguranjem univerzalnog pristupa i zdravstvenog osiguranja za testiranja na hepatis i tretman kompletnog stanovništva.



Regija zapadnog Pacifika ima najveći broj ljudi koji žive s hroničnim hepatitisom među šest regija WHO. Do kraja 2015., procijenjenih 14 miliona ljudi živi s hroničnom zarazom hepatisom C a 115 miliona s hroničnom zarazom hepatitisom B. Svakog dana 1.200 ljudi u regiji umre jer nisu u stanju da imaju pristup efikasnom tretmanu hepatitisa, navodi WHO.



(FENA)