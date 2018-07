Tokom toplih ljetnih dana više vremena provodimo vani i fizički smo aktivniji. Zbog svega toga, vrlo je važno da hidriramo organizam, jer tijelo ljeti gubi više tečnosti, pa je i lakše da dehidriramo.

Ilustracija / 24sata.info

Kilaža i građa



Potrebe za unošenjem vode ovise o kilaži i tipu građe, kažu nutricionisti. Tačna količina vode koju treba unijeti ovisi o osobi, ali se aktivnim odraslim osobama generalno preporučuje između dva i četiri litra. Potrebe za vodom, također, variraju u skladu s promjenom vanjske temperature.



Ali, oni koji vježbaju vjerovatno trebaju unijeti i više vode, jer je mišićima potrebno više vode da bi normalno funkcionirali i da bi se masa održala.



Tijelo naporno radi da bi se rashladilo i zbog toga se pojačano znojimo. Važno je da nadoknadimo tečnost koju gubimo znojenjem kako bismo spriječili dehidraciju. Jedan od najboljih načina da to postignemo jeste da pijemo vodu češće tokom dana, čak i prije nego što osjetimo da smo žedni.



Stručnjaci kažu da ako ste visoki 180 centimetara, trebate piti oko 2,6 litara vode dnevno.



Boja urina može vam otkriti je li vam potrebno više vode. Boja urina trebala bi biti slična boji limunade, a ako je tamnija od toga, trebali biste piti više vode.



Suha koža



Umor, suha koža, grčenje mišića, konstipacija i ošamućenost, također su indikatori dehidracije.



I starost utječe na količinu vode koja nam je potrebna. Manje smo žedni što smo stariji, jer mehanizam žeđi slabi s godinama, tako da je dobra ideja da steknete naviku da tokom dana pijete dosta vode, u svakom uzrastu, kako biste ostali optimalno hidrirani.



Lubenica



I konzumiranje hrane koja ima visok sadržaj vode pomaže u hidriranju organizma. Jedenje voća i povrća doprinosi zdravoj hidrataciji organizma. Ljeti je lubenica sjajan izbor, jer sadrži dosta vode.



Elektroliti



Mnogo se polemiziralo o tome je li dodavanje elektrolita vodi ili ispijanje vode s povećanom pH vrijednošću dobro. Elektroliti su minerali koji održavaju ravnotežu količine vode u tijelu i pH nivoa u tijelu. Ipak, ni elektroliti ni povećana pH vrijednost neće škoditi, ali, generalno, najbolje se držati obične vode, jer je tako najjednostavnije. Voda s elektrolitima dobra je za one koji vježbaju i znoje se često i mnogo.



Mineralna voda



Kada je riječ o mineralnoj vodi, u redu je da je pijete, ali ona ne bi trebala biti zamjena za običnu vodu. Možete ih kombinirati, to je dobar izbor. Isto vrijedi i za različite vode obogaćene voćnim okusima.



Savjeti



1. Čim se probudite, odmah popijte čašu vode ili soka.



2. Kroz dan radije češće pijte po nekoliko gutljaja nego da odjednom iskapite cijelu flašu.



3. Tekućina se lakše apsorbira u tijelu ako je hladnija.



4. Ako pijete lijekove, pazite da pijete i više tekućine kako biste pomogli bubrezima da apsorbiraju te lijekove.



Gubitak tekućine



Disanjem, mokrenjem, pražnjenjem crijeva, znojenjem i kihanjem gubimo vodu iz organizma pa je treba nadoknađivati. Osim toga, treba imati na umu da kada smo bolesni, posebno kada imamo visoku temperaturu, te ako učestalo vježbamo, trošimo mnogo tekućine iz organizma.



(Avaz)