Brz tempo života, razni svakodnevni problemi i žongliranje između posla i porodice ne ostavljaju nam mnogo vremena za nas i naše potrebe.

Uz to, neredovan raspored spavanja i ishrane te sve stvari koje nas opterećuju dovode do povećanja nivoa stresa.



Za uklanjanje stresa važno je voditi aktivan život i redovno vježbati, a možete ga se riješiti ili ga barem držati pod kontrolom jedući ove namirnice, koje će vam pomoći da se opustite.



Organizam možete opustiti i hranom



Voda



Najvažnije od svega je dovoljan unos tečnosti, jer čak i blaga dehidratacija organizma može negativno uticati na memoriju i raspoloženje. Voda je najbolje oružje u borbi protiv depresije, jer poboljšava raspoloženje, motoričke funkcije i moć uma.



Čokolada



Ne postoji ništa tako ukusno, a umirujuće, kao čokolada. Sama pomisao na čokoladu, omiljenu knjigu i udoban kutak u kući dovoljna je da smanji nivo stresa. Nedavno istraživanje je dokazalo da svakodnevno konzumiranje crne čokolade u periodu od dvije nedjelje smanjuje hormone stresa. Čokolada podstiče oslobađanje serotonina, koji je prirodni antidepresiv.



Banane



Banane su odlične za borbu protiv stresa, jer sadrže kalijum, koji pomaže tijelu da zadrži hidrataciju, ali i magnezijum, vitamin B6 i brojne druge hranljive sastojke koji će umiriti nervni sistem. Eksperti kažu da svaka četvrta depresivna osoba pati od nedostatka kompleksa vitamina B, a povećanjem unosa ovog vitamina značajno ćete popraviti raspoloženje.



Krompir



Složeni ugljeni hidrati, poput slatkog krompira, sadrže visok nivo vitamina A, C i B, te efikasno eliminišu stres, pa čak i snižavaju krvni pritisak. Isto tako, slatki krompir sadrži niz hranljivih sastojaka koji hrane endokrini sistem.



Zobena kaša



Zobena kaša sadrži ugljene hidrate koji podižu nivo serotonina, hormona sreće, u tijelu. Time popravlja raspoloženje i ublažava štetne posljedice stresa. Loše raspoloženje može izazvati i nedostatak cinka, minerala kojim obiluju sjemenke bundeve, pšenične klice, a i visokoproteinske namirnice poput mesa i mliječnih proizvoda.



Kačkavalj



Kačkavalj je jedna od namirnica koja može da se kombinuje sa bilo kojim jelom kako bi ga učinila bogatijim i ukusnijim. Iako je poznat po tome što sadrži masti, takođe je veoma dobar za oslobađanje stresa.



Borovnice



Borovnice su savršena kombinacija vitamina C i antioksidansa koji pomažu u balansiranju stresa. Antioksidansi u borovnicama takođe štite ćelije od raka i srčanih oboljenja. Možete ih jesti u bilo kom obliku, kao kompot, sok ili svježe.



Badem



Bademi su bogati vitaminima B2 i E, cinkom i magnezijumom. Oni sadrže serotonin koji pomaže u balansiranju raspoloženja i stresa. Cink je odličan saveznik u borbi protiv negativnih efekata stresa, a vitamin E je antioksidans koji poboljšava imunitet. Bademi snižavaju krvni pritisak i na taj način stres drže pod kontrolom.



Riba



Omega3 masne kiseline u ribi pomažu da se adrenalin i nivo stresa drže pod kontrolom. Losos i tuna mogu da spriječe porast hormona stresa, a takođe štite i od srčanih bolesti, promjene raspoloženja i depresije. Suši je takođe dobar za oslobađanje od stresa.



Avokado



Avokado obiluje vitaminom B, koji djeluje umirujuće, i sadrži kalijum koji snižava krvni pritisak. Odličan je dodatak ishrani u stresnim situacijama i zbog toga što je bogat glutationom, antioksidansom zaduženim za spriječavanje apsorpcije masti koje uzrokuju oksidativni stres.



Tehnika od tri minuta



Ova tehnika je široko primjenjiva kod uklanjanja stresa, baš u trenutku kada je najintenzivniji. Pogodna je za najstresnije situacije, kao što su višečasovni zastoj u saobraćaju, napadi bijesa, kratki rokovi za izvršenje nekog posla...



Ova vježba može se raditi u intervalima od tri do pet minuta i jako je efektan način za zaustavljanje naleta bijesa, napetosti i nervoze.



Tehnika od tri minuta sastoji se od pet koraka:



1. Zauzmite uspravan sjedeći položaj u kojem se osjećate udobno. Zatim se usredsredite na svoje trenutno stanje.



2. Blokirajte negativne misli. U tome vam može pomoći ako zatvorite oči.



3. Obratite pažnju na disanje: polako udišite na nos, dopustite sebi da to traje i nekoliko sekundi.



4. Izdahnite lagano na usta, ali tako da izdisanje traje duplo duže od udisanja. Potrudite se da izdahnete sav vazduh iz svojih pluća.



5. Ponovo polako udišite i nastavite tako u intervalima od tri do pet minuta.





