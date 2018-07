Prema tvrdnjama eksperata, gledanje horor filmova može biti korisno za zdravlje, ali to zavisi od toga koliko je osoba uplašena dok ih gleda.

Arhiv / 24sata.info

Istraživanje provedeno 2022. godine u Velikoj Britaniji je podrazumijevalo praćenje rada srca, izbacivanja ugljen-dioksida i unos kisika kod osoba tokom gledanja horor filma. Osoba koja je gladala najstrašniji film se jako uplašila te je skočila nekoliko puta, a to je rezultiralo potrošnjom 184 kalorije. To je jednako broju kalorija koju bi potrošila tokom četrdesetominutne šetnje. Ovo se događa zbog stresnih podražaja, zbog čega dolazi do lučenja adrenalina. Srce zatim počne brže raditi trošiti rezervnu energiju iz tijela.



Drugo istraživanje objavljeno u magazinu Journal Stress pokazuje da gledanje horor filmova kratkoročno jača imunitet poboljšanjem cirkulacije krvi i bijelih krvnih zrnaca koja se bore protiv infeekcije.



Gledanje horor filmova poboljšava raspoloženje, jer se ljudi osjećaju manje napeti i frustirani nakon takvog filma te su sretniji.



Međutim, ljudi koji se ne plaše niti se uzbuđuju tokom gledanja horor filma, oni neće imati koristi.



Eksperti upozoravaju da neki horor filmovi mogu ostaviti posljedice na djecu, a to istraživanje je provedeno na Univerzitetu Michigan. Čak 26 posto studenata još uvijek osjeća strah koji je natao tokom gledanja horor filma u djetinjstvu. To se naziva rezdualna napetost.



(Klix)