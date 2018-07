U vrijeme velikih vrućina gotovo da nema osobe koja se ne znoji obilnije. Nutricionista Rik Hej otkriva način kako da rashladite telo namirnicama i tečnošću.

Ilustracija / 24sata.info

Hej savjetuje unošenje vitamina B, jer on smanjuje stres koji dovodi do pojačanog znojenja, kao i smanjen unos alkohola i kofeina. Takođe, treba uzimati laganu hranu i voće, kao što su grožđa i lubenice, za koje je potrebno manje napora da se svari.



"B vitamin reguliše hormone i drži nivo stresa pod kontrolom. Često, kada se znojimo, budemo nervozni zbog znoja i 'fleka' koje se stvaraju na odjeći. Tada se još više povećava temperatura našeg tijela, pa postajemo anksiozni i podložniji stresu. Sve to vodi do pojačanog znojenja", kaže Hej.



B vitamin tu ima ključnu ulogu, jer povezuje endokrini i nervni sistem koji imaju važnu ulogu u reakciji na stres. Kada smo pod stresom taj hormon radi pojačano. Nekoliko studija je pokazalo da vitamini B6, B9 i B12 pomažu u regulisanju nivoa stresa.



Magnezijum je takođe "borac" protiv pojačanog znojenja, jer ako nemamo dovoljno magnezijuma i kalcijuma onda nervi gube kontrolu nad otvaranjem i zatvaranjem pora kroz koje izlazi znoj. Magnezijum pomaže da se organizam navikne na dnevni stres.



"Kada se znojimo gubimo dosta magnezijuma. To vodi do pojačanog znojenja, pa je potrebno nadoknaditi ga. Jedite tamno zeleno povrće, orahe i sjemenke kako biste nadoknadili magenzijum, a jaja na oko i pivski kvasac za vitamin B. Oni su dobri za vaš nervni sistem i pomažu vam u regulaciji znojenja", rekao je Hej.



Ženama koje su u menopauzi preporučuje se korišćenje biljke šisandre, koja reguliše noćno znojenje i valunge.



Jedite voće i povrće za užinu. Uživajte u lubenici, grožđu, dinji, ali i krastavicama, celeru i rotkvicama.



Ne potcjenjujte moć žalfije koja rješava ovaj problem godinama. Ona je prirodni izvor flavonoida i polifenola što je čini velikim antioksidansom i antibakterijskim sredstvom.





(24sata.info)