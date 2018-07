Bobičasto voće pravi je saveznik zdravih kostiju, dobre probave i lijepe kože, a najpoznatije među njima su borovnice.

Ilustracija / 24sata.info

Hranljivi sastojci smanjuju rizik od neurodegenerativnih bolesti, bolesti srca i raka. Upravo zbog toga preporučuje se njihova konzumacija svaki dan i to najmanje jednu šaku.



Usporavaju starenje mozga



One obiluju antioksidansima i sadrže flavonoid antocijan, koji usporava starenje ćelija mozga. One pridonose boljem učenju, poboljšanju motoričkih sposobnosti i usporavanju demencije.



Čuvaju srce



Ovo bobičasto voće sadrži supstance koje smanjuju rizik od nakupljanja masnih naslaga, a samim tim i od bolesti srca. Masne naslage na stomaku povećavaju opasnost od srčanih bolesti i dijabetesa pa je prehrana bogata borovnicama korisna u sprečavanju tih oboljenja. Studije su pokazale da redovno konzumiranje borovnica smanjuje rizik od srčanog udara posebno kod žena.



Plave bobice za jači imunitet



Borovnice obiluju antioksidansima koji jačaju imunološki sistem tako da neutrališu djelovanje slobodnih radikala. Time se smanjuje štetnost toksina koji ulaze u organizam.



Regulišu šećer u krvi



One obiluju vitaminom C i odličan su izvor vlakana te pomažu u regulaciji šećera u krvi. Borovnice imaju niski glihemijski indeks zbog čega se preporučuju dijabetičarima.



Bobice protiv bora



Borovnice su bogate polifenolom i antioksidansima koji čuvaju elastičnost kože, podstiču proizvodnju kolagena i ublažavaju bore. Takođe smanjuju upalne procese.



Jačaju kosti



Bogate su polifenolom koji podstiče jačanje kostiju zbog čega se preporučuju ljudima koji pate od artritisa. Studije su potvrdile da borovnice sprečavaju gubitak koštane mase nakon menopauze.



Poboljšavaju noćni vid



Borovnice sadrže antocijan koji poboljšava noćni vid i povećava prokrvljenost očiju. Prehrana bogata ovim voćem ubrzava prilagođavanje na tamu, a sušene bobice su jednako dobre kao i one svježe.



(24sata.info)