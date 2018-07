Postoje velike arterije koje transportiraju čistu krv i hranljive materije u mozak. Najveća od njih je upravo srednja moždana arterija.

Granajući se prema unutrašnjoj karotidnoj arteriji, srednja moždana arterija osigurava krv bočnim dijelovima temporalnog, frontalnog i parijetalnog režnja mozga. Ove oblasti mozga reguliraju funkcije lica, ruku, grla i šake.



Mjesto blokade



Mjesto gdje se ova velika arterija razdvaja od unutrašnje karotidne arterije, najčešće se javlja kao mjesto blokade, što može dovesti do moždanog udara.



Moždani udar putem srednje moždane arterije dešava se kad je sama arterija ili jedna od njenih grana blokirana i krv ne može pravilno kroz nju proticati. Kad su ti putevi blokirani, supstance koje nas održavaju u životu - krv, hranljivi sastojci i kisik - ne mogu doprijeti do mozga. Ako se ova blokada ne ukloni odmah, može nastati trajna šteta.



Postoji nekoliko razloga zbog kojih osoba može doživjeti moždani udar na ovaj način, ali najdominantniji faktori rizika uključuju pušenje, dijabetes, hipertenziju i atrijalnu fibrilaciju (aritmiju pretkomora).



Postoje i određeni uvjeti koji povećavaju šanse za formiranje krvnih ugrušaka. Udari se najčešće javljaju kad krvni ugrušak putuje iz arterije ili srca i smješta se u srednju moždanu arteriju. Ponekad se krvni ugrušak, iako vrlo rijetko, razvija direktno u arteriji. U bilo kojem od ovih slučaja krajnji rezultat je udar nastao putem srednje moždane arterije.



Isporuka krvi



Srednja moždana arterija dijeli se tako da formira dvije odvojene arterije - desnu srednju i lijevu srednju arteriju. Desna srednja moždana arterija isporučuje krv na desnoj strani mozga, dok lijeva prenosi krv na lijevu stranu.



Ovisno o tome koja je strana mozga pogođena udarom, može se utvrditi koja je vrsta oštećenja nastala. Ipak, ukoliko je došlo do štete u desnoj arteriji, simptomi će se pokazati na lijevoj strani tijela i obrnuto.



Motorički simptomi



Kad se na jednoj strani srednje moždane arterije pojavi potpuna blokada, efekti paralize moždanog udara vidjet će se na cijeloj strani lica. Ako je to parcijalna blokada, samo će neke oblasti lica biti pogođene. U ovom slučaju, simptomi će se vidjeti na ruci ili nozi. Pojedinci tokom određenog perioda mogu uočiti poboljšanja i vratiti mnogo izgubljenih funkcija.



Senzorni znaci



Kad se doživi udar putem srednje moždane arterije, često bude pogođena senzorna traka koja se nalazi u temporalnom režnju mozga. Ovo dovodi do smanjenja osjećaja u nekim dijelovima tijela, poput vrata, ruku i lica ili ponekad čitavog tijela.



Vid



Tokom moždanog udara dolazi do slabljenja vida, a može se desiti i njegov potpuni gubitak. Vidno polje, prema pravilu, bude oštećeno, što dovodi do djelimičnog ili potpunog gubitka. Simptomi se manifestiraju kao gubljenje kontrole nad kretanjem očiju, što otežava gledanje u željenom pravcu.



Problemi u govoru



Kad je lijeva strana mozga pogođena udarom putem srednje moždane arterije, onda dolazi do onemogućene sposobnosti govora. Dešava se gubljenje čitave sposobnosti ili se može dogoditi da se jasno izgovaraju riječi, ali da one nemaju nikakvog smisla. Ovakvo stanje može izazvati ekstremne probleme, ali je važno spomenuti da se ovaj simptom često poboljšava.



