Kajsije podstiču odbrambenu snagu organizma od infekcije, jačaju zube i kosti. Ako se jede prije obroka, kajsija dobro utiče na varenje, a zbog visokog sadržaja gvožđa preporučuju se anemičnim osobama. Zbog velikih količina vitamina A koje sadrži smatra se i najboljim prirodnim saveznikom u očuvanju vida te čuvaru zdravlje kože.

Foto: 24sata.info

Osim magnezijuma, ovo koštunjavo voće obiluje i fosforom, što poboljšava funkcije mozga, a kombinacija ovih minerala dobra je i za normalizaciju krvnog pritiska. Sadrži vitamine A, B2, B3 i C, kao i korisne prirodne šećere i kalcijum. Istraživanja pokazuju da su dvije kajsije dnevno dovoljne da biste pomogli svom zdravlju.



Prepune vlakana



Bilo da ih jedete suhe ili svježe, odličan su izvor vlakana. Retinol iz kajsija je topiv i brzo se razgrađuje u organizmu, a važni nutrijenti se lako apsorbuju. Vlakna razgrađuju masne kiseline i tako brinu o zdravlju sistema za varenje.



Odlične za srce



Kad je voće puno vlakana, pomaže pri snižavanju holesterola, što znači da štiti srce. Kalijum koji sadrži ovo voće održava zdrave nivoe elektrolita i tako pomaže radu srčanih mišića.



Suhe kajsije su bogate kalijumkarbonatom potrebnim za ljude koji pate od raznih srčanih problema, posebno aritmije.



Riznica antioksidanasa



Kajsije su savršen izvor antioksidanasa, a ako ih jedete svakodnevno, riješićete se toksina nakupljenih preko dana.



Izvor kalcijuma i gvožđa



Sok kajsije je izvrstan izvor kalcijuma i gvožđa i to je razlog zašto se preporučuje trudnicama i maloj djeci. Decilitar i po prirodnog stoodstotnog soka kajsije zadovoljava dnevne potrebe za karotenom.



Čuvaju kožu



Kombinacija vitamina C, A i fitonutrijenata iz kajsija garantuje savršeno zdravu kožu. A antioksidansi iz ove voćke usporavaju i proces starenja.



Pomaže kod mršavljenja



Dijetetska vlakna iz ovog voća poboljšavaju probavni sistem i tako podstiču rad metabolizma. Kajsije su odličan izbor za međuobrok za one koji su na dijeti jer brzo zastite, a nemaju puno kalorija.



Jača kosti



Kalcijum je potreban kako bi se kosti razvile i ostale zdrave, a kajsija ga sadrži u velikim količinama. Bez dovoljno kalijuma kalcijum se ne može pravilno apsorbovati u organizmu, a kajsije i njega sadrže u velikoj količini.



Možda niste znali



- poznati bliskoistočni ljekar Avicena/Ibn Sina (980 1037) pisao je o čudesnoj ljekovitosti kajsija



- sadrže 10 puta više magnezijuma od ostalog voća



- Iz Kine, odakle vodi porijeklo, na Sredozemlje ih je dionio Aleksandar Veliki



- U staroj Grčkoj su za ovu voćku mislilli da je "zlatno jaje sunca", dok su u srednjem vijeku vjerovali da uzrokuje groznicu





(NN)