Svi znamo kako sunce može oštetiti kožu, ali zaštitni faktori ne služe samo za zaštitu kože nego i kose. Najnovija studija koju je proveo brend za njegu kose „Philip Kingsley“ otkriva da je glavni uzročnik suhe i nezdrave kose upravo UV zračenje, a prate ga u stopu hlor koji se nalazi u bazenima i morska so.

Ilustracija / 24sata.info

Sredina dlake



Sunce može jako oštetiti kosu, pogotovo ako je ona prethodno bila podvrgnuta agresivnijim zahvatima, pa sunce i često kupanje u moru dovode do oštećenja vlasi. Zrake UVA i UVB djeluju na kosu: UVB djeluje na površinu kose i ne prodire do sredine dlake, dok UVA prodire kroz kutikulu i dolazi do kore.



Djelovanjem sunca dolazi i do promjene boje kose pa smeđa postaje crvenkasta, a svijetla kosa žuti. Drugi štetni utjecaji (kao sušenje kose vrućim fenom, jaki hemijski zahvati) dovode do promjene strukture vlasi, pa mogu nastati čvorići na dlaci, ili nastaju sitni mjehurići u strukturi vlasti ili se pojavljuju čvorići zapetljane kose koju je teško češljati.



U rezultatima studije navodi se da zbog oštećenja od sunca kosa trpi na ove načine:



* Suha kosa (19 posto)



* Ispucali vrhovi (17 posto)



* Ispiranje boje (13 posto)



* Promjene u boji (7 posto)



* Suho tjeme (7 posto)



Bez parabena



Najbolji način za zaštitu kose tokom ljeta svakako je izbjegavanje sunca ili nošenje šešira, ali ako to nije opcija, onda obavezno na kosu nanesite preparat sa zaštitnim faktorom.



Ako se kupate u moru, od izuzetne je važnosti isprati kosu u slatkoj vodi svaki put kad izađete iz mora te nanijeti preparat koji štiti od sunca. Tokom ljeta obavezno koristite šampone i njegu bez parabena i sulfata obogaćene vitaminima (E i C) koji djeluju antioksidativno jer smiruju pucanje vrhova i popravljaju oštećenu kosu na ćelijskom nivou te ubrzavaju oporavak, popravak i regeneraciju kose.



Protiv suhoće



Možete napraviti domaću masku protiv suhe i ispucale kose: promiješajte dva jajeta, četiri kašike maslinovog ulja, pola zrelog avokada i dva decilitra vode. Tu smjesu koja je odstajala pola sata utrljajte u kosu i ostavite da djeluje deset minuta.



Nakon plaže



Nakon plaže napravite svojoj kosi uslugu i stavite na nju masku za kosu koju ste sami izmiksali. Sve što vam je potrebno je malo meda i vrhnja za kuhanje (ali ne biljnog, već onog od mlijeka). Ta dva sastojka trebali biste pomiješati i mlake staviti na kosu. Isprati nakon 10 do 15 minuta.



Hemikalije



Tokom ljeta, kombinacija znoja i hemikalija iz laka za kosu te drugih „teških“ preparata za stiliziranje kose može rezultirati iritacijom vlasišta. Dajte prednost preparatima na biljnoj bazi kao što je pjena s biljnim ekstraktima ili kosu, jednostavno, zavežite u rep, pletenicu ili punđu.



Ravnanje



Bilo bi poželjno da pustite kosu da se prirodno osuši, ali ako ne možete bez fena, preporučljivo je da to bude onaj koji i inače koristite. Ravnanje kose u ljetnim mjesecima je zbog vlage u zraku pravi izazov, zato dopustite svojoj kosi da se odmori i peglu za kosu ostavite kod kuće.



Šampon



Šampon za kosu tokom ljetnih dana treba biti što nježniji kako bi je očistio, ali ne i uzrokovao otvaranje strukture vlasi. Birajte isključivo blage šampone. Kosu prije šamponiranja temeljito isperite kako biste uklonili svu so ili hlor s nje. Nakon pranja nanesite regenerator, jer je prema strukturi kiselkast i zatvara kutikulu vlasi.







