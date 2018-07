Konzumiranje duhana i alkohola, kao i pretilost glavni su faktori rizika za zdravlje građana Mostara, a s konzumacijom alkohola počinje se već u osnovnoj školi, istaknuto je u ponedjeljak u Mostaru na dvodnevnom treningu o zagovaranju smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva i uvođenju zdravih životnih stilova u lokalnu zajednicu.

Foto: FENA

Direktorica Asocijacije "XY" Emina Osmanagić kazala je kako su najznačajniji faktori rizika koji pogađaju mlade i građane BiH, pušenje, upotreba alkohola, nezdrava ishrana i slaba fizička aktivnost.



- To je karakteristično i za Mostar gdje imamo značajne pokazatelje da mladi ljudi već u osnovnoj školi i u srednjoj školi već konzumiraju alkohol. Čak imamo podatak da se radi o 40 posto dječaka koji konzumiraju alkohol i već puše. Malo je manji broj djevojčica, ali imamo velik problem s pretilošću djece gdje je 34 posto dječaka pretilo i oko 40 posto djevojčica - kazala je Osmanagić.



Cilj dvodnevnog treninga je, dodala je, probuditi svijet građana kako bi se očuvalo zdravlje, pogotovo zdravlje djece.



Elvira Đidelija iz Pedagoškog zavoda Mostar kazala je kako institucija koju predstavlja sudjeluje i podražava projekt jer ima za cilj očuvanje zdravlja kompletnog stanovništva.



- Ono što bih posebno istaknula u ovom projektu je to što obuhvaća obrazovne institucije gdje se kreće s djecom od najranije dobi i upućuje ih se na zdrave stilove života. To je fizička aktivnost, zdrava ishrana, a samim tim kroz aktivnosti unutar škole i cijele lokane zajednice mislim da će se smanjiti ti faktori rizika koji direktno utječu na zdravlje - poručila je Đidelija.



Inače, dvodnevni trening je organiziran u okviru projekta smanjenja rizika za zdravlje stanovništva u BiH-Stup zagovaranje, kojeg podržava Vlada Švicarske, a provodi Konzorcij za zagovaranje, Asocijacija XY i agencija Boram, u partnerstvu sa Svjetskom bankom i Federalnim ministarstvom zdravstva.





(FENA)