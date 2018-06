Pretile osobe koje redovito konzumiraju bademe i tamnu čokoladu imaju nižu koncentraciju holesterola u krvi, sugerira istraživanje provedeno u SAD na Penn State University.

Ilustracija / 24sata.info

Novi rezultati su dobiveni praćenjem 31 pretilog ispitanika u razdoblju od gotovo četiri mjeseca. Pokazalo se kako dodavanje badema svakodnevnoj tipičnoj "zapadnjačkoj" prehrani dovodi do 7-postotnog smanjenja koncentracije tzv. lošeg (LDL) holesterola u krvi.



Kombiniranje badema s tamnom čokoladom i velikim udjelom kakaa je također imalo pozitivan učinak na koncentraciju LDL holesterola, dodaje Journal of the American Heart Association.



Znanstvenici naglašavaju kako je unos badema i tamne čokolade potrebno ograničiti na manje od 300 kalorija dnevno, prenosi "Zdravlje u kući".





(24sata.info)