Čuvarkuća je stari narodni lijek za uhobolju, oštećenja bubne opne i gubitak sluha. Njen sok rastvara višak smole u uhu i uopšteno smanjuje bol.

Ilustracija / 24sata.info

Prema drevnom vjerovanju, čuvarkuća štiti kuću i porodicu od požara, bolesti, zlih sila. Zato je i prozvana čuvarkućom. Poznata je i kao žednjak, cmilić, treset, možek, ušna, vazdaživ.



Čuvarkuća je višegodišnja biljka iz porodice sukulenata, čiju otpornost najbolje opisuje njen latinski naziv Sempervivum, što u prevodu znači - uvijek živa. Na našim prostorima se gaji kao ukrasna i ljekovita biljka, koju karakterišu debeli mesnati listovi puni vode i cvjetovi zvjezdastog oblika.



Najbolji prirodni lijek



Čuvarkuća je stari narodni lijek za uhobolju, oštećenje bubne opne i gubitak sluha. Njen sok rastvara višak smole u uhu i uopšteno smanjuje bol.



Mnogi su se uvjerili da djeluje bolje nego kapi iz apoteke, a čak je i neki pedijatri preporučuju za djecu.



Da bi se njome liječili dovoljno je istisnuti dva do tri mililitra soka iz lista, ukapati u uho, malo odležati i nakon nekoliko minuta pustiti da sok iscuri van iz uha.



Izvanredan lijek za kožne bolesti i rane



Čuvarkuća ima slično djelovanje kao aloja vera, koja je poznata u liječenju različitih kožnih tegoba.



Ova biljka se smatra jednim od najsigurnijih lijekova za širok spektar kožnih bolesti. Zbog antiupalnih i antiseptičkih svojstava služi i kao odlična prva pomoć kod opekotina, uboda i ugriza, jer pruža brzo olakšanje i smirenje.



Problematično mjesto jednostavno premažite sokom čuvarkuće ili stavite oblog od prerezanog lista.



Čuvarkuća u medu



Ova smjesa uspješno liječi miome i ciste na materici i probleme sa štitnom žlijezdom.



Djeluje detoksikacijski pa se preporučuje nakon neumjerenosti u jelu i piću. Pomiješana s vrućom vodom smjesa čuvarkuće i meda snižava temperaturu.



Sameljite 750 g listova čuvarkuće i pomiješajte ih s kilogramom meda. Uzimajte jednu kašiku ujutro na prazan želudac i tokom dana jednu do dvije kašičice.



Čaj od čuvarkuće



Čaj od čuvarkuće izvrstan je kod obilnih menstruacija, menstrualnih grčeva, proliva i čireva.



Kuhajte 10 g svježe ili 12 g osušene čuvarkuće 15 minuta u 250 ml vode.



Procijedite i pustite da se ohladi. Ujutro natašte popijte čašicu čaja, a nakon toga svaki sat po jednu kašičicu.



Branje



Čuvarkuća se bere od marta do oktobra, a ako je u saksiji i tokom čitave godine.



Za lijek su najbolji listovi ljeti, za vrijeme cvjetanja. Hemijski sastav biljke čine tanin, sluz, smola, jabučna kiselina. U ljekovite svrhe koriste se svježi listovi, što i nije neki problem jer ih ima cijele godine.



Svježe iscijeđen sok ili izdrobljeni listovi stavljaju se kao obloga kod uboda insekata (osa, pčela, komaraca), opekotina, ispucale i oštećene kože, hemoroida.



(NN)