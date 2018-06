Erozija zuba predstavlja nepovratni gubitak tvrdih zubnih tkiva koji nastaje usljed hemijskog djelovanja kiselina. Za razliku od načina na koji nastaje karijes, u nastanku erozija ne učestvuju bakterije. Osim naziva dentalna erozija, često se za ovu pojavu koriste termini dentalna korozija ili hemijsko otapanje.

Ilustracija / 24sata.info

Vanjski izvori



Erozija zuba je kompleksan proces, s obzirom na to da kiseline u usnu šupljinu dospijevaju iz vanjske sredine i iz samog organizma, gdje, ovisno o vremenu izloženosti zuba kiselini, građi zuba, sastavu pljuvačke te higijene pacijenta, dovode do nastanka erozije.



U unutrašnje izvore kiselina spada kiselina iz želuca, koja do površina zuba dolaze usljed probavnih poremećaja (GERB), povraćanja u trudnoći te različitih poremećaja nervnog sistema.



Vanjski izvori kiselina vežu se za unos kisele hrane i pića, određenih lijekova ili izloženosti kiseloj sredini zbog potreba profesije.



Sve vrste hrane i pića sa pH manjim od 5,5 mogu uzrokovati demineralizaciju zuba (npr. sirće, jogurt, kisele salate, gazirana pića, sportska energetska pića, vino…).



Također, dokazano je da četkanje zuba neposredno nakon konzumacije kiselog pića doprinosi nastanku erozije, zbog čega se ne preporučuje barem sat nakon izlaganja kiselim sadržajima. Također, pretjerana konzumacija alkohola može biti povezana s nastankom erozija na zubima.



Tanka caklina



Izrazita erozija zubnih tkiva uzrokuje oštećenja oblika, funkcije i vitalnosti zuba. Površina zuba je izrazito sjajna, glatka i staklasta. Prednji zubi postaju stanjeni i prozirni, grizne ivice na sjekutićima nazubljene, dok se kvržice na postranim zubima smanjuju te zubi izgledaju kao ''istopljeni“. Amalgamske i kompozitne plombe se, usljed gubitka zubnog tkiva, izdižu te strše iznad površine zuba. Kao posljedica djelovanja kiseline, caklina postaje tanka i prozirna, što dovodi do vidljivosti žućkastog dentina. Zubi postaju osjetljivi na toplotne, mehaničke i hemijske stimulacije.



Primarni cilj u terapiji erozivnih promjena zuba je identifikacija i eliminacija faktora koji izazivaju eroziju i provođenje preventivnih mjera koje će spriječiti njihovo daljnje napredovanje.



Stimulacija protoka pljuvačke



Preventivne mjere kod pacijenata s utvrđenom erozijom podrazumijevaju savjete o pravilnoj prehrani, stimulaciju protoka pljuvačke, fluoridaciju (upotreba preparata koji sadrže fluor) i odgovarajuće mjere oralne higijene.



Otpornost tvrdih zubnih tkiva može se povećati konzumacijom hrane bogate kalcijem, fosfatima i puferima (mlijeko, mliječni proizvodi). Savjetuje se završavanje obroka mlijekom ili komadićem sira.



Bez slatkog i gaziranog



Neophodno je smanjiti unos gaziranih i kiselih napitaka, posebno između obroka i pred spavanje, jer je izlučivanje pljuvačke u toku noći smanjeno. Kisela pića treba piti brzo ili na slamku, a ne pijuckati i zadržavati u ustima.



Preporučuje se stimulacija protoka pljuvačke upotrebom pastila, bombona i žvakaćih guma bez šećera.



Pacijenti s GERB-om



Pacijentima s GERB-om savjetuje se ležanje na višem uzglavlju i izbjegavanje hrane i pića nekoliko sati prije spavanja. Prirodna zaštita zuba od erozije je pljuvačka. Njome se prenosi kalcij, neutralizira kiselost i potiče ponovna mineralizacija cakline. To je prirodni svakodnevni proces koji se dešava u našim ustima. Zubi se prirodno troše, ali stepen nestanka cakline treba maksimalno usporiti promjenama prehrambenih navika civiliziranog čovjeka.





Piše: Prof. dr. Muhamed Ajanović



(Avaz)