Potreban za imunološki sistem organizma, izgradnju proteina i pokretanje enzima, cink je jedan od najvažnijih minerala u organizmu. Omogućava normalan rast, razvoj i polno sazrijevanje. Osobe koje su često na dijeti, ne konzumiraju meso i mliječne proizvode, kao i starije osobe s hroničnim bolestima, pripadaju rizičnoj grupi koja pati od nedostatka ovog minerala.



Hrana koja može da nadoknadi nedostatak cinka, uključuje krastavac, zelenu salatu, masline, grašak, kikiriki, badem, jagnjetinu, govedinu, teleću džigericu, jaja, sir, mlijeko i jogurt. Osim oslabljenog apetita, postoji nekoliko znakova da vašem organizmu nedostaje cink.



Pokazatelji da vam nedostaje cink



Ukoliko vas prehlade "napadaju" jedna za drugom, postoji mogućnost da je nedostatak cinka izazvao pad imuniteta. Čak šest odsto cjelokupnog unosa cinka nalazi se u koži i određene studije dokazuju da osobe koje pate od akni, često nemaju dovoljno cinka u organizmu. Cink ima veliku ulogu u proizvodnji i otpuštanju hormona melatonina. Zbog toga, premalo ovog minerala dovodi do problema sa spavanjem.



Niske količine hormona štitne žlijezde, mogu da upućuju na to da tijelo ne apsorbuje dovoljne količine cinka, što je stanje povezano i sa gubitkom kose.



Mnoge studije su pokazale kako terapija cinkom može da pomogne pri usporavanju kognitivnog propadanja, ali i da njegov nedostatak može da ubrza tok bolesti.



Najbogatiji meso i školjke



Smatra se da se raznovrsnom prehranom može obezbijediti dovoljna dnevna količina cinka. Najbolji su prirodni izvori cinka, meso (uključujući i crveno meso i perad, a posebno junetinu, ćuretinu i iznutrice) te ribe i drugi plodovi mora, posebno kamenice te drugi školjkaši, rakovi i tunjevina.



Značajni su izvori cinka mlijeko i mliječni proizvodi, jaja i cjelovite žitarice. Iako je iskoristivost cinka iz biljne hrane znatno manja nego iz one životinjskog porijekla, nemojte zanemariti biljne izvore cinka: orašaste plodove, grašak, grah, soju i sojin sir tofu, pivski kvasac, pšenične klice, bundevine i druge sjemenke. Svakako obogatite prehranu što raznovrsnijim voćem i povrćem koje takođe sadrži cink.



Cink treba posebno uzimati u zimskim mjesecima i to neprekidno šest do osam nedjelja. Iskustva su pokazala da na nivou sluzokože grla i nosa stvara barijeru koja sprečava viruse gripa da prodru dalje u organizam.





