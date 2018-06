Četvrti simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem na temu "Humanizacija porođaja" otvoren je u petak u Mostaru.

Foto: FENA

Predsjednica Organizacijskog odbora Simpozija primalja Oliver Perić istaknula je kako je biti primalja neprocjenjivo, te da taj posao kao i svaki drugi ima svojih prednosti i nedostataka.



- Primati život novorođenčeta, novog čovjeka u svoje ruke je nešto posebno. To su velike prednosti gdje vi osjećate emocije, nešto što vas obaspe toplinom i što vas dalje tjera da radite ovaj poziv na najprofesionalniji i najstručniji način - istaknula je Perić.



Govoreći o nedostatcima u tom poslu, Perić je kazala kako je uvijek prisutan adrenalin u rađaonici i kako je to jedno od najstresnijih zanimanja.



Poručila je kako je jedan od ciljeva simpozija vratiti porođaj i rađanje djeteta u prirodne okvire, kako bi na kraju imali zdravo dijete, zdravu majku i sretnu obitelj.



- Moram istaknuti da je 18 godina bila tamna strana u primaljstvu i nije bilo školovanja primalja u HNŽ-u na srednjoškolskoj razini te smo se odlučili na Fakultetu zdravstvenih studija pokrenuti Studij za primalje i to je prvi preddiplomski studij primaljstva u BiH - kazala je Perić.



Ginekolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Vedran Bjelanović kazao je kako se medicinsko osoblje što manje treba uplitati u normalni tijek poroda već da treba jedino intervenirati kada je to potrebno.



Istaknuo je kako je povećana učestalost carskih rezova što je, kako smatra, potpuno neopravdano.



Po riječima doktora Bjelanovića, u visokorazvijenim zemljama učestalost carskih rezova je od 15 do 20 posto, a u BiH od 20 do 30 posto.



Ustvrdio je kako je spontani porod najbolji način poroda jer su komplikacije poslije operacijskog dovršenja poroda znatno češće i za ženu i za dijete.



- Trend je da žene traže carski rez ali doktori i primalje su tu da ih savjetuju da prirodno rađaju - istaknuo je Bjelanović.



Pored predavanja na simpoziju će se održat niz radionica na kojima će se usvojiti vještine i znanja koja će biti korisna u daljnjem radu.



Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 26 novih preporuka u kojima posebno naglašava kako rodilje trebaju više sudjelovati u donošenju odluka vezanim za rađanje, trebaju imati više vremena za porod te da je se potrebno vratiti prirodnom porodu s minimalnim intervencijama medicinskog osoblja.



Inače, Četvrti simpozij primalja organizirao je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Klinika za ginekologiju i porodništvo SKB-a Mostar u suradnji s Komorom primalja/babica HNŽ-a.





(FENA)