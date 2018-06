Žurba, kašnjenje, cjelodnevna jurnjava… tako uglavnom danas izgleda život modernog čovjeka.

Arhiv / 24sata.info

A protiv stresa, te najčešće bolesti savremenog doba, svako se bori na svoj način. Popularni zen bloger Leo Babauta savjetuje sve one kojima većina dana u nedjelji izgleda ovako da, prije svega, promijene način svog razmišljanja.



Evo i na koji način:



Posvetite se jednom poslu



Ne prihvatajte se više stvari istovremeno, već radite jednu po jednu i svakoj se posvetite. Lista obaveza i tako nema kraja, samo se dopunjuje. Zato odložite sljedeću, a onoj na kojoj trenutno radite posvetite se maksimalno, stopite se sa njom – neka ona postane cijeli vaš univerzum.



Prestanite sa idealizacijom



Strah od neuspjeha, strah da nećemo biti voljeni, da nismo dovoljno dobri, da ćemo biti ostavljeni… Strah, strah, strah… A strah proizvodi stres. U glavi imamo sliku uspješnog i najsavršenijeg sebe, a kad shvatimo da je to nemoguće, onda smo povrijeđeni. Umjesto da nanosimo sebi bol, prihvatimo neizvijesnost i, za promjenu, vjerujmo da će sve biti dobro.



Prihvatite okolinu sa osmijehom



Kad se drugi ne ponašaju onako kako mi mislimo da bi trebalo, uznemirimo se. Umjesto da na to gledamo kao na nešto uznemiravajuće, hajde da pokušamo da prihvatimo svoju okolinu onakvom kakva jeste, jer ćemo jedino tako prepoznati u njima dio sebe, u potrazi za srećom, u borbi za sreću. Jer, drugi se ponašaju baš kao i mi – onako kako misle da treba, rade najbolje što umiju. Zato prihvatite druge od srca i uživajmo u vremenu provedenom sa njima.

(24sata.info / nn)