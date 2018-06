Nova istraživanja su pokazala da usamljeni ljudi imaju duplo više šanse od ostalih da umru od srčanih bolesti.

Ilustracija / 24sata.info

U studiji koja je prezentovana u Dublinu navedeno je da je usamljenost snažan znak preuranjene smrti. Tim Danskih istraživača došli su do saznanja da je usamljenost povezana sa dvostrukim rizikom od smrtnosti kod žena i skoro toliko kod muškaraca.



"Usamljenost je češća pojava danas nego ikada ranije, jer sve više ljudi sami žive. Prethodna istraživanja su pokazala kako su usamljenost i društvena izolacija povezani sa koronarnim srčanim oboljenjima i moždanim udarom te da ono nije bilo provođeno nad pacijentima sa srčanim oboljenjima", kazala je autorica studije Anne Vinggaard Christensen.



Također, studija je pokazala da usamljeni ljudi više pokazuju simptome depresije i anksioznosti te da je to jednako i kod muškaraca i žena.



To uključuje i podatak od 13,463 pacijenta koji su imali ista ishemijska srčana oštećenja, aritmiju, srčanu isuficijenciju i srčane zaliske.



U anketi je od pacijenata zatraženo da odgovore na pitanja koja se odnose na njihovo mentalno i fizičko zdravlje, kao i na ona o nivou socijalne zaštite.



Usamljenost se mjerila na osnovu odgovora na dva pitanja "Da li imate nekoga s kim možete razgovarati kada osjetite potrebu za tim?" i "Da li se osjećate usamljeno i često poželite nečije društvo?".



Autorica Anne Vinggaard Christensen je kazala kako su ova pitanja bila ključna kako bi se saznao stepen ljudske usamljenosti, kako kod onih što sami žive, tako i kod onih koji u svom domu imaju nekoga, jer usamljenost može biti posebna vrsta društvene izolacije kada osjećate da ste sami bez obzira na to što vas ljudi okružuju.



"Živimo u vremenu kada je usamljenost sve više prisutna i ljekari bi pri određivanju bilo kakvih dijagnoza trebali uzimati u obzir ovu činjenicu. Naša studija je pokazala kako su samo dva pitanja pokazala koliko je naše društvo siromašno kada je riječ o nivou socijalizacije", zaključila je Anne Vinggaard Christensen.



(Klix.ba)