Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu za 2016. godinu pripala je japanskom naučniku Yoshinoriju Ohsumiju zbog njegovih otkrića koji se odnose na autofagiju. Autofagija je prirodni destruktivni mehanizam koji, u reguliranom procesu, razgrađuje nepotrebne ili disfunkcionalne ćelijske komponente.

Radi se o procesu koji čisti tijelo, a koji se odvija tokom posta i ograničavanja unosa kalorija. Ako ne dođe do autofagije, oštećene ćelije i strukture se mogu nakupiti, što je opasno. Autofagija je jedna metoda koju tijelo koristi za prirodnu neutralizaciju ćelija tumora i ćelija na koje su utjecale štetne bakterije i virusi.



Oshumi je identificirao gene koji regulišu autofagiju te je povezao poremećaje autofagije s nizom degenerativnih bolesti. Istraživanja su pokazala da ćelije duže žive te da mitohondiji stvaraju više energije u vrijeme posta ili ograničavanja unosa kalorija u odnosu na situaciju kad osoba redovno jede.



Druga istraživanja su pokazala da redovan post ili ograničavanje unosa kalorija (bez izgladnjivanja) može prirodno usporiti proces starenja na različite načine. Ograničavanje unosa kalorija povećava nivo azot-oksida, molekule koja omogućava podmlađivanje i detoksikaciju organizma. Ograničavanje unosa kalorija povećava antioksidativnu i detoksikacijsku aktivnost aktivacijom Nrf2 puteva, a također ima i antiupalne efekte.



Još 1939. godine je objavljeno prvo istraživanje o ograničavanju unošenja kalorija. Navedeno je da se životni vijek može produžiti te bolesti spriječiti ograničavanjem kalorija, ali bez izgladnjivanja.



U najdužem istraživanju koje je trajalo 20 godina su dobijeni nevjerovatni rezultati. Majmuni su podijeljeni u dvije grupe, jedna je jela uobičajeno, dok je druga bila na dijeti, odnosno, unosila je 30 posto manje kalorija. Nakon 20 godina je 30 posto majmuna iz prve grupe uginulo, dok je 13 posto majmuna iz druge grupe uginulo od bolesti povezanih sa starošću. Također, majmuni koji su unosili manje kalorija su imali 50 posto manje srčanih problema, a nijedan majmun iz ove grupe nije dobio dijabetes.



Čak 40 posto majmuna iz prve grupe koja je jela koliko je htjela, oboljelo je od dijabetesa.



Također, tokom istraživanja u kojoj je jedna grupa ljudi smanjila unos kalorija za 20 posto u periodu od dvije do šest godina, njihov krvni pritisak, šećer u krvi, holesterol i tjelesna težina su bili znatno bolji.



Uzimajući u obzir sva istraživanja, teško je pronaći neku drugu metodu koja u smislu korisnosti za organizam može parirati smanjenju 20 do 30 posto kalorija.



Post smanjuje rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, štiti od raka, neuroloških problema, upala, produžava život, uravnotežuje nivo lipida, smanjuje krvni pritisak, oksidativni stres i uravnotežuje tjelesnu težinu.



