Facebook i druge društvene mreže ili zajednice, kao i mnoge druge stvari u modernom životu, povećavaju nivo usamljenosti koji podriva mentalno i fizičko zdravlje ljudi, pokazuju istraživanja.

Ilustracija / 24sata.info

Besmisleni odnosi



Istraživanje koje je provela jedna osiguravajuća kompanija, našlo je široko rasprostranjenu usamljenost. Ustanovljeno je da se skoro polovina Amerikanaca osjeća usamljeno, izolirano ili zapostavljeno barem neko vrijeme.



Zastrašujuća brojka je da se skoro 75 miliona mladih Amerikanaca starosti od 18 do 27 godina osjeća usamljeno i da je u lošijem zdravstvenom stanju nego starije generacije. Osim toga, 54 posto ispitanika reklo je da smatra da ih niko ne poznaje dobro, a četvero od 10 anketiranih izjavilo je da im nedostaje društvo, da njihovi odnosi nisu smisleni i da su izolirani od drugih.



Rezultati istraživanja ukazuju na to da je problem dostigao proporcije epidemije, podjednako s rizicima koji predstavljaju pušenje i alkoholizam. Usamljenost ima isti utjecaj na smrtnost kao kad pušite 15 cigareta dnevno, što je čini još opasnijom od gojaznosti.



Istraživači, ali i drugi zdravstveni stručnjaci, upozoravaju da na usamljenost treba usmjeriti kampanje u borbi za javno zdravlje, kao što su akcije za borbu protiv pušenja, povećavanje imunizacije, borba protiv gojaznosti...



Loši utjecaji



U savremenom svijetu dolazi do paradoksa – najčešća patologija nisu bolesti srca ili dijabetes nego usamljenost. Živimo u tehnološki najpovezanijem dobu u historiji civilizacije, a stopa usamljenosti se udvostručila od osamdesetih godina prošlog stoljeća do danas.



Stručnjaci za mentalno zdravlje ukazuju na to da su rezultati istraživanja samo dodatni u seriji rezultata koji dokumentiraju porast nivoa otuđenosti i usamljenosti i srodnih loših utjecaja na cjelokupno zdravlje mlade generacije.



Rizici od bolesti



Istraživanja ukazuju na to da osobe koje su usamljene i izolirane, imaju veće šanse za srčane bolesti i moždani udar, da imaju probleme s imunološkim sistemom, čak i manje šanse da se oporave od raka.



Usamljenost je povezana s depresijom i može dovesti do rane smrti.



Psihološki problem



Usamljenost nije klinički poremećaj i razlikuje se od ozbiljnih osjećaja izolacije i otuđenja, ali može biti znak dubljih psiholoških problema. Usamljenost je osjećaj koji može biti prolazan i može se riješiti promjenama u životu. Izolacija ili otuđenje mogu biti posljedice povlačenja iz odnosa koji se mogu sami nametnuti ili rezultat odbijanja drugih.



Ozbiljne posljedice



Rezultati istraživanja provedenog na 2.000 osoba, pokazali su da:



1. Skoro polovina Amerikanaca se ponekad ili uvijek osjeća usamljeno (46 posto) ili zapostavljeno (47 posto).



2. Rasprostranjena upotreba socijalnih i društvenih mreža jedan je od uzroka koji kod djece i omladine dovode do usamljenosti.



3. Usamljenost podstiču razne stvari: pretjerani zahtjevi za radom, neadekvatan raspored spavanja, nedovoljno kvalitetnog vremena za porodicu ili druženje sa prijateljima i nedostatak slobodnog vremena.



Šta pomaže



Dostignuća interneta mogu pomoći u rješavanju problema usamljenosti ako to doprinosi stvaranju interakcija licem u lice. Korisnici društvenih mreža, naročito mlađi, trebaju biti podstaknuti da vide digitalne komunikacije kao način povezivanja s drugim ljudima, a ne kao pasivnu aktivnost – lajkanje ili kopiranje postova drugih.







(24sata.info)