Slabost, umor, znojenje, zujanje u ušima, pojačano opadanje kose, otežana koncentracija, bljedilo, vrtoglavica, kratak dah, poremećaji sna, neregularni mjesečni ciklusi, gubitak apetita, suhoća kože i sluznica, manji krvni podljevi, depresija, sve su to znaci koje u ovo doba godine pripisujemo proljetnom umoru. Međutim, tipični znaci proljetnog umora mogu biti maska malokrvnosti (anemija).

Opasni po život



- Anemija predstavlja nedostatak crvenih krvnih ćelija i/ili hemoglobina, a usljed tog nedostatka smanjena je sposobnost krvi da prenosi kisik do tkiva i ćelija. Hemoglobin mora biti prisutan u dovoljnoj količini i dovoljno kvalitetan da bi osigurao adekvatnu oksigenaciju svih tjelesnih tkiva i organa - kaže mr. sci. dr. Abel Baltić, specijalista interne medicine i direktor OJ Specijalističko-konsultativne djelatnosti pri JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.



Malokrvnost je, dodaje, široko rasprostranjeni krvni poremećaj, prisutan u gotovo 400 različitih pojavnih oblika, od kojih su neki, poput nedostatka željeza, lako izlječivi promjenom prehrambenih navika i uzimanjem dodataka željeza, dok drugi oblici mogu biti opasni po život. Teži oblici anemije mogu dovesti do ubrzanog rada srca, pa i uzrokovati njegovo zatajenje prilikom većih napora. Također, anemija može uzrokovati i različite neurološke probleme praćene mentalnim poteškoćama.



Crveno meso



- Dijagnoza se postavlja analizom kompletne krvne slike, a potrebno je odrediti nivo željeza u krvi, uz sposobnost vezanja željeza te zalihe željeza u organizmu. U određenim slučajevima potrebno je odrediti status vitamina B12 i folne kiseline te ukupni bilirubin i frakcije bilirubina. Kod žena je potrebno učiniti ginekološki pregled, a kod muškaraca pregled gastrointestinalnog i mokraćnog trakta. U nekim slučajevima potrebno je učiniti i analizu koštane srži punkcijom ili biopsijom kosti - istakao je mr. sci. dr. Baltić.



Dodaje da su iznutrice i crveno meso među najbogatijim izvorima željeza. Željezo koje se nalazi u navedenim namirnicama je hem-oblik željeza, koji je dostupniji za apsorpciju u ljudskom digestivnom traktu od, naprimjer, biljnog ne-hem izvora željeza. Biljni izvori željeza su razno zeleno lisnato povrće, mahunarke, sjemenke i neki orašasti plodovi, gdje se željezo nalazi u ne-hem obliku. Taj oblik je manje dostupan za apsorpciju.



Koja je uloga željeza



Nedostatak željeza se često spominje kao uzrok anemije, iako ne mora uvijek biti tako. Željezo je bitan element za funkcioniranje ljudskog organizma koji učestvuje u transportu kisika, rastu i diobi ćelija te u mnogim drugim biohemijskim procesima. Željezo je ugrađeno unutar crvenih krvnih ćelija te primarno služi transportu kisika u krvi. Željezo se, osim u krvi, u organizmu taloži u zalihama koje koristimo kada dolazi do povećanje potražnje. Ako prehrana nije adekvatna, a skloni smo smanjenim količinama željeza u krvi, može doći do razvoja anemije.



Materije koje ometaju apsorpciju



Fitinska kiselina/fitati, koja se primarno nalazi u cjelovitim žitaricama, ometa apsorpciju željeza (kalcija i cinka) iz hrane. Fitati u prehrani neće izazivati tegobe, osim ako se ne konzumiraju u prevelikim količinama. Kalcij, također, smanjuje apsorpciju željeza, pa hranu bogatu kalcijem i dodatke prehrani na bazi kalcija ne bi trebalo uzimati u isto vrijeme kad i hranu bogatu željezom. Ostali inhibitori uključuju fosfate, tanin (zeleni čaj), oksalate i karbonate.





