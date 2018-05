Konzumiranje hrane pečene na žaru umjesto pržene hrane, izbjegavanje šećera i soli, te konzumacija vode čitavu noć, koliko god je to moguće, moglo bi pomoći milionima muslimana širom svijeta da lakše podnesu ramazanski post, poruka je britanskog Univerziteta u Birminghamu.

Studenti i profesori Univerziteta u Birminghamu u Velikoj Britaniji sastavili su preporuke čiji je cilj pomoći vjernicima koji poste mjesec Ramazan da pravilno jedu i paze na svoje organizam, saopćeno je sa Univerziteta.



Profesori i studenti Odsjeka za sporta i tjelovježbu i Odsjeka za prehranu, uključujući dr. Hudu Al-Kateb, dr. Matt Colea i doktoranta Ayaza Safija, sastavili su vodič sa savjetima o prehrani, hidrataciji i tjelovježbi kako bi pomogli ljudima koji poste ovaj mjesec da se drže rutine koliko god je to moguće.



Smjernice su napisane na osnovu analize uobičajenih prehrambenih namirnica koje vjernici konzumiraju tokom Ramazana, uz razmatranje onih namirnica koje su najbolje za pružanje dovoljno energije tokom dana. Stručnjaci također pružaju savjete o čuvanju energije i aktivnostima za dobrobit organizma.



Ovi eksperti su sastavili smjernice sa savjetima o tome koje stvari treba isprobati, koje izbjegavati ili zamijeniti za nešto drugo tokom post.



Oni navode "voda, voda i još vode tokom noći", pogotovo ako se tokom dana očekuje veoma toplo vrijeme.



Važnost ravnoteže je druga smjernica, a eksperti savjetuju da jela budu izbalansirana tako da organizam dobije dovoljno hranjivih tvari iz svih grupa namirnica.



Poručuju: Razmislite o alternativama, zamijenite prženu hranu za onu pečenu na žaru, u rerni ili pohovanu. Tešku hranu zamijenite laganijim alternativama, npr. umjesto kolača i čokolade jedite voće i jogurt.



Ističu da fitness i post mogu ići zajedno te da oni koji posjećuju teretanu, mogu se držati te rutine i vježbati svaki dan. Lagane vježbe su odlične za održavanje cirkulacije i rada organizma, samo ne treba pretjerivati.



Višak soli uzrokuje žeđ tokom dana, pa eksperti savjetuju tokom noći izbjegavanje hrane koja sadrži mnogo soli.



Britanski eksperti sa univerziteta u Birminghamu naglašavaju da umjesto vode i grickalica postoje druge male stvari kojima će se zadržati koncentracija i energija tokom dana. To su male pauze tokom učenja ili rada, šetnja, pisanje spiskova poslova koje trebate obaviti ili nabrajanje stvari koje vam teško padaju tako da možete raditi na njima, zatim planiranje jela kako bi postači bili sigurni da jedu ono što treba i kako bi imali dobru količinu energije.



Ayaz Safi, doktorant i asistent na Odjelu za sportske nauke, također je dodao svoje savjete, kazavši da je i on sam postač, te da su mnoge stavke iznesene na osnovu njegovog ličnog iskustva.



- Male promjene poput mijenjanja ishrane, balansiranja jela i lagane vježbe mogu vam pomoći da se držite normalne rutine što je više moguće – rekao je Safi.



Univerzitet Grada Birminghama je veliko, raznoliko i sve popularnije mjesto za studiranje u Velikoj Britaniji, na kojem studira više od 24.000 studenata iz 80 zemalja.



