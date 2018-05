Ovo su neke od namirnica koje bi trebalo redovno da konzumiramo zbog dobrog dejstva na zdravlje cijelog organizma.

Ilustracija / 24sata.info

Orašasti plodovi



Onkolog Metju Jargelun za užinu bira bademe ili pistaće.



“To je odličan način da utolim glad i želju za masnim ili slatkim grickalicama koje doprinose debljanju”, kaže on.



Čak je i jedno istraživanje pokazalo da pušači koji jedu orašaste plodove smanjuju time rizik od raka pluća. Jedite 20 do 24 komada orašastih plodova na dan.



Riba



Urolog Kristofer Segal jede ribu, ali ne i meso. Njegova tipična večera je file lososa sa smeđom rižom i povrćem.



Jedite ovakav obrok dva puta nedjeljno. Svojim pacijentima Segal savjetuje da je hrana zdrava za srce povezana i s manjim rizikom od raka prostate.



Đumbir



Đumbir nije svima omiljena namirnica zbog svog jakog ukusa, ali njegova svojstva, koja čuvaju zdravlje i lepotu, trebalo bi da budu biti dovoljan razlog za čestu upotrebu ove namirnice.



Rezultati istraživanja objavljeni u britanskom časopisu Nutrition su pokazali kako ekstrakt đumbira može da ubije ćelije raka prostate, ne dirajući one zdrave.



Bijeli luk



Osim što može da snizi povišeni krvni pritisak i zaštiti nas od bolesti srca, predstavlja bolji antibiotik od nekih ljekova, a kineski naučnici tvrde da može prepoloviti rizik od razvijanja raka pluća.



Istraživači Provincijskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Điangsu analizirali su podatke preko 1.400 pacijenata s rakom i uporedili ih s 4.500 zdravih osoba. Naime, ispitanici koji su redovno jeli sirovi bijeli luk, što znači bar dva puta nedjeljno, snizili su svoj rizik od razvijanja raka pluća za 44 odsto.



Kada su se koncentrisali samo na pušače, stručnjaci su ustanovili kako su oni koji su jeli sirovi bijeli luk smanjili svoj rizik od ove maligne bolesti za 30 odsto, što je svejedno dobar postotak.



Kurkuma



Dosadašnja sprovedena istraživanja pokazuju kako kurkumin može da bude prevencija za nastanak raka, kao i da može da uspori njegov rast. Hemoterapiju čini efektivnijom, i štiti one zdrave ćelije, objasnili su doktori poznate Majo klinike iz Sjedinjenih Američkih Država.



Djelovanje kurkume i kurkumina jako je zbog antioksidativnih svojstava, koji su zaslužni za protivupalno djelovanje i smanjivanje otečenosti.



Borovnice



Sitni plodovi predstavljaju pravi rudnik antioksidansa, vitamina i minerala, osobito kalcijuma, fosfora i gvožđa i vitamina C.



Ovo ukusno voće se preporučuje u prevenciji raznih bolesti kao što su krvna oboljenja, srčane bolesti, regulacija šećera i masnoća, bolesti urinarnog trakta, rak i slično.



Osim što borovnice imaju jedinstveni efekat na ljudsku mrežnjaču, mozak i tumorne ćelije, dobra je vijest da ovo slasno voće ima pozitivan učinak i na bolesti jetre.



(Oslobođenje)