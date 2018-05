BiH je zadržala najnižu stopu obolijevanja od HIV-a i AIDS-a u regionu, dok je u Crnoj Gori stopa novoinficiranih relativno niska i stabilna, istaknuto je na ministarskom sastanku u Skoplju zemalja Jugoistočne Evrope pod nazivom "Održivi odgovor za HIV i tuberkulozu".

Crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović rekao je da je od 1989. do 2016. godine registrovano 228 osoba sa HIV pozitivnim statusom.



Hrapović je naveo da je i stopa sa AIDS dijagnozom niska, sa manjim fluktuacijama u 2015. godini, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Crne Gore.



Prema njegovim riječima, pozitivni rezultati u velikoj mjeri su ishod velike i dugogodišnje podrške i zajedničkog rada sa Globalnim fondom, koji je, za potrebe uspostavljanja i sprovođenja programa kontrole HIV-a i tuberkoloze u Crnoj Gori, obezbijedio 10,6 miliona dolara.



Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović rekao je na skupu da je BiH zadržala najnižu stopu obolijevanja od HIV-a i AIDS-a u regionu, a broj oboljelih od tuberkuloze u BiH je u ovom periodu prepolovljen, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.



S obzirom na to da BiH od 2015. godine više nije u grupi zemalja koje mogu aplicirati za grantove Globalnog fonda, izrađeni su planovi tranzicije za nastavak prevencije, liječenja i njege.



U saopštenju se navodi kako su planovi izrađeni kako bi se zadržali postignuti rezultati i kako ne bi došlo do porasta novih infekcija HIV-a i tuberkuloze, čije bi liječenje bilo skuplje za BiH nego investicija u prevenciju, ranu dijagnozu i brzi početak liječenja i njege.



Makedonski ministar zdravstva Venko Filipče naglasio je da je Makedonija za programe prevencije opakih epidemija obezbijedila 1,5 miliona eura, kao i da su potpisani ugovori sa 15 organizacija koje sprovode preventivne aktivnosti kod ključne populacije za HIV, prenijeli su lokalni mediji.



Izvršni direktor Globalnog fonda za borbu protiv HIV, malariju i tuberkulozu Piter Sends izjavio je da je u mnogim zemljama u posljednjoj deceniji primijećeno smanjenje mortaliteta izazvanog tuberkulozom za 50 posto, dok broj ljudi koji žive sa HIV-om i sidom nastavlja da se uvećava.

