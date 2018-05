Rezultati najnovijih istraživanja pokazali su da prestanak pušenja i u poznom dobu može produžiti život dugogodišnjih uživalaca duhanskih proizvoda, a naučnici tvrde da nikada nije kasno prestati sa pušenjem, ali da je bolje to učiniti što prije.

Ilustracija / 24sata.info

Naučnici s Američkog nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH) uradili su istraživanje s više od 160.000 ispitanika i došli do saznanja da je trostruko veća mogućnost smrti sedamdesetogodišnjaka koji je konzumirao cigarete u odnosu na sedamdesetogodišnjeg čovjeka koji nikada nije pušio.



Istraživanje je takođe potvrdilo da su muškarci skloniji početku pušenja u ranim godinama, kao i to da je mnogo više žena nego muškaraca koji nikada nisu konzumirali cigarete. Utvrđeno je i da prestanak pušenja u životnom dobu od 30 do 69 godine ima pozitivne efekte na produženje čovjekovog života, ali efekti su sve veći što osobe ranije prestanu pušiti.





(24sata.info)