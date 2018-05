Glasno hrkanje stanjuje lobanju, a istraživanjem je utvrđeno da kod ovih ljudi lobanja bude tanja za 1,23 milimetra tokom vremena.

Ilustracija / 24sata.info

Američki naučnici nisu utvrdili zašto se to dešava, ali upozorili su da erozija lobanje od jednog milimetra može izazvati curenje cerebrospinalne tekućine što može biti opasno po život.



Ovo također može izazvati simptome demencije, dovesti do kome, izazvati moždani udar ili čak dovesti do smrti, prenosi Klix.ba.



Hrkanje se dešava kada su zidovi grla opušteni i tijesni tokom spavanja što izaziva prekide u disanju. Procjenjuje se da širom svijeta ovaj problem ima 100 miliona ljudi.



"Opstruktivna apneja za vrijeme spavanja može mehanički doprinijeti razvoju poremećaja koje je povezano sa stanjivanjem lobanje. Curenje cerebrospinalne tekućine povezano je s pretilosti i srednjom dobi. Potrebno je uraditi dodatna istraživanja kako bi se identifikovali mehanizmi koji dovode do toga zbog čega hrkanje uzrokuje stanjivanja lobanje", rekao je dr. Rick Nelson, autor studije.



Istraživači su snimali lobanje 114 ljudi dobi između 40 i 60 godina od kojih 56 ima problem s povremenim ili stalnim hrkanjem.



Istraživanje je objavljeno u žurnalu JMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery.



Prethodna istraživanja otkrila su da je glasno hrkanje povezano i s Alzheimerovom bolesti.







(24sata.info)